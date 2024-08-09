美聯不滿未獲寛待求覆核　競委會稱視乎誰能提供協助　需靈活處理

香港兩大地產代理美聯及中原集團疑合謀定價，被競委會指涉違《競爭條例》，中原後來與競委會達成寬待協議而未被控，美聯卻指他們比中原更早提出寬待處理，中原遲申請反獲批，認為有違會方所採用的「先到先得」原則，因而提出司法覆核。競委會的律師在今(8日)天聆訊中反駁稱，會方在決定會給予誰寛待時，需視乎那方能提供真正的協助，認為會方在這方面需具靈活性。法官高浩文稱會在3個月內作下判辭。



申請人為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司及美聯集團有限公司，擬答辯人為競爭事務委員會。

美聯集團不滿在被指合謀定價上，競委會未採先到先得原則，反給中原寬待處理，因而申請司法覆核。（資料圖片）

競委會要透過寬待策略爭取最大利益

競委會的代表律師指，會方的寬待政策是一個實用工具，用以加強調查執法效率，盡量直接有效地向合謀定價人士執法，競委會在行駛這權力是應有廣泛酌情權及判斷空間，以確保達致最佳效果，故除了有透明度和明確性外，還需保留一定含糊性，因涉案人都想盡量避免露出惡行，競委會卻要透過寬待策略爭取最大利益，達致最大效果。若要這政策良好地運用，需考慮那方能提供最真實準確的資料，並真正能夠協助指控其他合謀人士，而不只是理論上能提供協助的人。

申請者需展示有能力提供最大協助

律師指出，寬待政策由競委會設計，訂定其主次的基本框架，申請者要展示他有能力提供重大協助，才能合資格。競委會在考慮是否給美聯寬待時，認為美聯未能展示上述能力。律師又指寬待標記非伸手可得，競委會身兼把關角色，應具權力去衡量並決定誰適合獲寬待。律師指美聯認為競委會應奉行先到先得原則，這是錯誤想法，競委會需考慮那方能提供最大協助。

政策只是誘因需靈活運用

律師又指，寬待政策是一個誘因，並要靈活運用，這是這政策的特色而非弊病，令合謀人士盡快向競委會提供協助。

美聯反駁會方現在才改變說法

代表美聯的律師卻反駁指，競委會原先奉行先到先得的準則，現在卻改成選擇能夠提供協助者，指會方未有向美聯了解其所能提供的資料，便直截了當地拒絕，做法無理，再者，寬待政策並非玩遊戲，不應在最初階段便排除了美聯，應在肯定美聯不能提供重大協助，才拒絕其申請。

法官押後裁決。

案件編號：HCAL490/2024、CTEA3/2023