順利邨利祥樓堆放大型垃圾桶引鼠出洞　環境局：與廚餘收集無關

觀塘順利邨利祥樓由去年開始有大型垃圾桶堆放在不屬於垃圾房的地面平台位置，引來十多隻老鼠覓食。有組織懷疑是廚餘收集桶，環境及生態局今日（19日)在社交平台回應表示，環保署隨即派員到順利邨巡查，所有智能廚餘機運作正常，衞生情況理想，衞生問題與廚餘收集服務無關。



順利邨利祥樓樓宇地下分隔空位，過去長期放置了數10個的綠色巨型垃圾桶，疑留有食物，吸引老鼠覓食。房屋署指利祥樓地下並非指定的儲存空間，已責成承辦商跟進，已即時移走有關垃圾桶及徹底清洗周遭範圍。署方指過去一年曾接4宗有關獲順利邨邨內鼠患投訴。

對於有組織懷疑是廚餘收集桶，環境及生態局表示，環保署已隨即派員到順利邨巡查，所有智能廚餘機運作正常，衞生情況理想；在利祥樓天井及附近公共地方並沒有因為智能廚餘機故障或不敷應用而放置額外傳統紫色廚餘桶。⁠所有從智能廚餘機更換出來滿載的紫色廚餘桶均放置在利康樓垃圾房內的指定位置暫存，等待承辦商收集。

該局表示，環保署聯同房屋署在2023年11月在順利邨利溢樓、利業樓、利恆樓及利康樓安裝了4部智能廚餘機供居民使用。房屋署會安排清潔工人定時更換智能廚餘機內的紫色廚餘桶及清潔周邊位置，並將收集的紫色廚餘桶妥善放置在順利邨利康樓附近的垃圾房，並不會與一般垃圾混集在一起。