澳門DFS免稅店｜員工暑期須放6日無薪假　職員憂慮冀短期措施

暑假將至，應當是旅遊旺季，但LVMH旗下的核心業務、全球最大奢侈品免稅店集團DFS在澳門的分部，日前卻重推無薪假措施，向全體澳門員工發放「休期申請同意書」，邀請他們自願在7月和8月最少各放3日無薪假，合共至少放6日。有DFS員工指，直屬上司向其表明需要100%同事參與，更指，「公司以後秋後算賬，我也幫不了你們。」



有澳門零售從業員認為，現時全球經濟尚未完全復蘇，旅客明顯「手頭緊」、「眼看手不動」；澳門政府統計暨普查局的數據則與其説法不約而同，今年首3月的訪澳旅客近888萬人次，已恢復至2019年疫情前的85.7%，但訪澳旅客的人均消費額則只有2,293澳門元，按年縮減近2成5，今年4月份數字顯示，澳門的零售商戶營業額更按年下跌超過3成。



DFS免稅店要求澳門分部員工在7月和8月「自願」放最少6日無薪假；DFS表示，「自願無薪休假計劃」是「審慎地考慮不同方案後權宜出來的結果。」（DFS網頁截圖）

DFS要求澳門員工暑假最少放6日假 上司稱需要100%同事參與

據澳門媒體報道，上周在濠江的「打工仔群組」有消息指，DFS已向全體員工發放「休期申請同意書」，讓他們以自願性質參加「自願無薪休假計劃」，在7月和8月分別最少放3日無薪假，合共至少要放6日；有DFS員工透露，其直屬上司指，需要100%同事參與，若員工未有申請放無薪假，上司更稱，「公司以後秋後算賬，我也幫不了你們。」

DFS在回覆媒體查詢時表示，「自願無薪休假計劃」是「審慎地考慮不同方案後權宜出來的結果」，望能「以協作的方式，在管理成本之同時，盡力確保就業崗位的穩定。」

有DFS職員擔心經濟負擔 望只是短期措施

《澳門日報》於6月24日已報道澳門有免稅集團推出「自願無薪休假計劃」，受訪的職員透露，同事在收到通知後都感擔心，因家庭經濟負擔較大，「有人要供車供樓，有人上有老下有少，個個經濟壓力都好大」，更指在疫情後的收入不比疫前，特別是佣金，「疫前計埋佣金，月入三四萬元。依家少咗好多」；該職員亦表示，未知公司在9月會否繼續推無薪假，但希望這只是短期措施，不會對收入造成長遠影響。

零售從業員指整體生意不景氣 料本地和外僱店員職位「危危乎」

另有知名零售品牌店職員認為，去年在澳門各行各業生意回升的好景只是曇花一現，因去年在疫後通關第一年，不少旅客會出現「報復式消費」；現時全球經濟尚未復原，旅客明顯「手頭緊」，多「眼看手不動」。

該職員表示，其工作的品牌店的進店人流都較去年少4成；而今年整體零售業生意都不景氣，除了要求員工放無薪假外，亦有奢侈品牌店正縮減人手，其估計本地在職店員和外僱職員的職位都「危危乎」。

2019、2023及2024年第一季澳門入境旅客數字。（澳門政府統計暨普查局）

澳門入境旅客回復至疫前8成5 但旅客人均消費較去年同期跌2成5

澳門政府統計暨普查局的數據指，今年首3月的訪澳旅客近888萬人次，按年上升近8成，已恢復至2019年疫情前的85.7%，訪澳旅客的人均消費額有2,293澳門元，雖然比2019年同期上升約4成，但較去年同期縮減近2成5。數據亦顯示，今年4月份澳門的零售商戶營業額按年跌超過3成，各類受訪零售商戶的營業額均錄得按年跌幅，其中以鐘錶珠寶的跌幅（-44.6%）最明顯。

1960年由美國商人Charles Feeney和Robert Warren Miller在香港創辦的DFS，現時已是全球最大型的奢侈品免稅店集團，在世界各地的機場、旅遊區設立逾400間免稅店，及至1996年被LVMH收購，成為其核心業務之一；而DFS在澳門的大型賭場度假村，如新濠影匯、永利皇宮、美高梅、倫敦人等，則有8間分店。