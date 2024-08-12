公屋輪候｜一般申請平均輪候回落至5.5年　長者申請3.7年

房委會公布最新公屋輪候數字，截至今年6月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年至5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間回落0.1年至3.7年。今年第二季獲編配入住公屋的一般申請約7,000宗，是自2022年第三季以來最多。



房委會公布最新公屋輪候數字，截至今年6月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年至5.5年。（資料圖片/林靄怡攝）

房委會表示，截至今年6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年至5.5年，長者回落0.1年至3.7年。今年第二季獲編配入住一般申請約7,000宗，當中獲編配長者一人申請約佔900宗，同一季度獲編配配額及計分制下非長者一人申請約500宗。

房委會稱，今季有4,400宗一般申請獲編配入住位於大埔富蝶邨、青衣長青邨及屯門業旺邨的新公屋單位，當中長青邨及業旺邨的單位均是「公屋提前上樓計劃」下分階段提早落成的項目。有關項目相比整個發展項目的落成日期分別提早9個月及5個月完工。

該會稱，在加快編配新公屋單位及入住新界區公屋申請者的平均輪候時間相對較短情況下，上述一般公屋申請者相對較短的輪候時間均反映在今季的平均輪候時間中，所以公屋平均輪候時間在2024年第二季相應下降0.2年至5.5年。

房委會公布最新公屋輪候數字，截至今年6月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年至5.5年。（資料圖片/林靄怡攝）

另外，因應房屋署打擊濫用公屋的成效及房委會多個資助出售單位項目相繼落成入伙，包括青衣青富苑、沙田愉德苑、鑽石山啟翔苑和啟鑽苑以及沙田錦駿苑，而購買上述資助出售單位的公屋住戶陸續入伙並騰出其公屋單位，可供編配予公屋申請者的翻新公屋單位數目維持於較高水平。

房委會會陸續有新的公屋項目落成，今明兩年亦將有多個居屋及綠置居項目入伙，同時會繼續打擊濫用公屋，三管齊下地盡力提供公屋單位編配予公屋申請者，展望未來兩至三季的平均輪候時間會受惠於最近這兩季大批入住大埔富蝶邨的一般申請者的較短輪候時間，因此公屋平均輪候時間在2024年下半年會維持平穩，甚至輕微下調。

3萬個簡約公屋單位將於2025年初開始陸續落成。（資料圖片/鄭子峰攝）

新公屋及簡約公屋落成 料26/27年度達成4.5年上樓目標

房委會指，隨着2024/25年度在屯門、東涌及新界北，以及在2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區均有不少新公屋供應，加上3萬個簡約公屋單位於2025年初開始陸續落成，有信心公屋綜合輪候時間在2026/27年度回落到約4.5年的目標能夠達成。

另外，政府已覓得土地提供超過2.1萬個過渡性房屋單位，超出目標的2萬個單位；截至今年6月底，除已在營運的1.58萬個單位外，尚有近5,400個單位會在今年及未來兩年相繼落成營運。