食物環境衞生署食物安全中心今日（19日）公布，壽桃牌全蛋麵（寬條）一個樣本，被驗出可在某些食物中，使用的防腐劑二氧化硫，惟食物標籤並未有標明。中心呼籲，市民應停止食用受影響產品，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。



食物安全中心指，產品名稱為「全蛋麵（寬條）」，品牌是壽桃，產地為中國，淨重每包454克，總代理是新順福食品有限公司，最佳食用日期是2022年12月1日。

壽桃牌寬條全蛋麵未標明含防腐劑，違食物標籤規例需回收。（網上圖片）

中心發言人說，透過恆常食物監測計劃，從柴灣一超級巿場抽取上述產品樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

中心已知會涉事商戶及產品總代理上述違規事項，並指令他們將受影響批次產品停售及下架。有關總代理已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2461 0190，查詢上述產品的回收事宜。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。