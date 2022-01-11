樓上蜜棗食物標籤違規未標明含二氧化硫　食安中心籲市民停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（11日）公布，「樓上」一個預先包裝蜜棗樣本含有防腐劑二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的名稱。

中心提醒，市民應停止食用受影響批次產品，業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。



根據食物安全中心資料，相關蜜棗樣本購自彌敦道700號T.O.P商場11樓「樓上」，產地為中國，淨重605克，經銷商為僑陽陸海產有限公司，此日期前最佳為2022年11月15日。相關樣本結果顯示含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的名稱。

食安中心發言人指，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，有關經銷商已按中心指示進行回收。如有足夠證據，中心會提出檢控。

「樓上」蜜棗樣本食物標籤未標明含防腐劑二氧化硫，食安中心提醒市民停止食用受影響批次產品。（「樓上」網頁圖片）

發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照法例規定，而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，所有在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。