《酒精誘發的嫉妒妄想》

精神科門診日常不乏病人和照顧者的爭吵場面，某天在我面前吵得不可開交的，是一位酒精成癮的患者陳先生及他的妻子。



撰文：青山醫院精神健康學院蕭嘉穎醫生



陳先生持續每日飲十罐啤酒。近年他身體開始出現機能退化，包括性功能障礙，使他出現自卑心態。（Getty Images）

我從對話中得知，陳先生有感最近兩人親密行為減少，妻子更對他表現不耐煩，使陳先生懷疑妻子紅杏出牆。可妻子一臉委屈，堅稱沒有。陳先生繼而向我出示一些手機截圖，聲稱是妻子出軌的證據。我接過一看，照片顯示的是妻子與朋友間的簡短對話，並沒有甚麼可疑之處。未待我回應，陳先生又表示自己曾跟蹤妻子外出，目睹她與多位男性談笑風生。妻子反駁指自己是在向店主採購食物及日用品，並指責丈夫因為多疑而經常查看自己的電話紀錄、衣服和手袋，又謊稱有財物失竊，誣衊自己偷竊。

本來醫生是很難介入夫妻之間的衝突，但從以上談話，我留意到丈夫可能出現了「奧塞羅症候群」，即嫉妒妄想症。

奧塞羅是莎士比亞戲劇《奧塞羅的悲劇》中的一名將軍，因為相信下屬對妻子的誣捏，懷疑太太不忠，親自殺害了妻子。最後發現妻子被陷害後，後悔得拔劍自刎。後來，這種沒有明顯邏輯理據，盲目認定另一半不忠的多疑症狀，便被稱為「奧塞羅症候群」。患者通常會執著於一些細碎的旁證，並想像為出軌的理據，錯誤得出另一半不忠的結論。近年發現，這種嫉妒妄想多出現於男性，而酒精是誘發的原因之一。

我細問之下，發現陳先生持續每日飲十罐啤酒。近年他身體開始出現機能退化，包括性功能障礙，使他出現自卑心態。當他看見妻子與異性來往，便漸生妒忌。夫妻關係惡化帶來的壓力，又使他繼續使用酒精減壓，令問題陷入惡性循環。

面對這種情況，屯門酒與藥物依賴組的醫生、護士、心理學家及社工團隊運用藥物和心理治療，幫助陳先生戒除酒癮，以減緩身體機能退化，改善性功能障礙的問題。同時，醫生把他的個案轉介泌尿外科，以排除其他病因。

然而，嫉妒妄想症有可能無法伴隨戒酒而完全消失。如症狀持續，醫生或需要處方抗思覺失調藥物控制病情。同時，由於長久的懷疑與爭拗可能會誘發肢體衝突，照顧者需多加留意。如情況難以控制，患者需送往醫院治理。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



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故事細節經修改以保障病人私隱。

