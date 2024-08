非中國籍內地通行證｜外籍學生交流團出發　尼泊爾女生想體驗書法

今年7月起,內地開放非中國籍香港永久居民申請通行證的措施,港澳永久性居民中的非中國籍人士可獲簽為期5年的「港澳居民來往內地通行證(非中國籍)」。



油蔴地街坊會學校舉辦首團非華裔學生到內地考察交流團,油蔴地街坊會學校校監楊子熙指,以往舉辦交流團就簽證安排至少半年時間,新安排下縮短申辦時間,大大提升通關方便性;有尼泊爾學生期待體驗中國書法。



油蔴地街坊會學校舉辦首團非華裔學生到內地考察交流團今(12日)出發至廣州及佛山。(夏家朗攝)

油蔴地街坊會學校早前為約28位非華裔學生順利申辦通行證,交流團於今(12日)出發至廣州及佛山進行參觀交流,參觀南沙廣汽科技館、佛山祖廟、番禺姐妹學校、番禺長隆野生動物世界等,又會體驗中國傳統剪紙工藝。

油蔴地街坊會學校校監楊子熙指,過往學校曾舉辦往內地交流團,惟在簽證安排上,因不同國籍有不同簽證安排,故處理簽證安排上都要花費約半年時間,總會有學生最後因簽證問題而未能順利前往。

楊子熙指,新措施下,辦理時間縮短,而且通行證有5年通行限期,有助學生將來升讀本地中學,都可以參與內地交流團。

油蔴地街坊會學校校長黃穎詩指,會陸續為更多非華裔學生辦理通行證。(夏家朗攝)

非華裔家長稱安排方便到內地參觀

其中參與交流團尼泊爾籍學生Gurung Shristy的父親Raju Gurumg 指,過往到內地需要辦理簽證,等候簽證時間需時至少幾個星期,但有關新指施安排增加通關便利度,他和兒子都正在辦理通行證,亦希望多到內地城市參觀。

參與交流團尼泊爾籍四年級學生DANGAL ZANE指,第一次到訪內地,感到十分興奮,很期待體驗中國書法。

另一位交流團尼泊爾籍學生Gurung Shristy 早前曾到訪廣州,是次有其他機會到訪其他城市了解中華文化,「可以到訪姊妹學校結識新朋友。(I can meet my sister school in China, I can make many new friends.)」又指會為姊妹學校同學表演唱歌及跳舞。

兩位尼泊爾籍學生Gurung Shristy (中)及DANGAL ZANE (右)身穿尼泊爾傳統服飾出發交流。(夏家朗攝)

交流團今(12日)在油蔴地街坊會學校出發,政制及內地事務局副局長胡健民、油尖旺民政事務專員余健強、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室九龍工作部處長林金輝、油麻地街坊會理事長張家豪均一同出席,胡健民指交流團旨在開拓非華裔學生眼界及加深其對大灣區了解。