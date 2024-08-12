非中國籍內地通行證｜外籍學生交流團出發　尼泊爾女生想體驗書法

撰文：容嘉儀
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今年7月起，內地開放非中國籍香港永久居民申請通行證的措施，港澳永久性居民中的非中國籍人士可獲簽為期5年的「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」。

油蔴地街坊會學校舉辦首團非華裔學生到內地考察交流團，油蔴地街坊會學校校監楊子熙指，以往舉辦交流團就簽證安排至少半年時間，新安排下縮短申辦時間，大大提升通關方便性；有尼泊爾學生期待體驗中國書法。

油蔴地街坊會學校舉辦首團非華裔學生到內地考察交流團今（12日）出發至廣州及佛山。（夏家朗攝）
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油蔴地街坊會學校早前為約28位非華裔學生順利申辦通行證，交流團於今（12日）出發至廣州及佛山進行參觀交流，參觀南沙廣汽科技館、佛山祖廟、番禺姐妹學校、番禺長隆野生動物世界等，又會體驗中國傳統剪紙工藝。

油蔴地街坊會學校校監楊子熙指，過往學校曾舉辦往內地交流團，惟在簽證安排上，因不同國籍有不同簽證安排，故處理簽證安排上都要花費約半年時間，總會有學生最後因簽證問題而未能順利前往。

楊子熙指，新措施下，辦理時間縮短，而且通行證有5年通行限期，有助學生將來升讀本地中學，都可以參與內地交流團。

油蔴地街坊會學校校長黃穎詩指，會陸續為更多非華裔學生辦理通行證。（夏家朗攝）

非華裔家長稱安排方便到內地參觀

其中參與交流團尼泊爾籍學生Gurung Shristy的父親Raju Gurumg 指，過往到內地需要辦理簽證，等候簽證時間需時至少幾個星期，但有關新指施安排增加通關便利度，他和兒子都正在辦理通行證，亦希望多到內地城市參觀。

參與交流團尼泊爾籍四年級學生DANGAL ZANE指，第一次到訪內地，感到十分興奮，很期待體驗中國書法。

另一位交流團尼泊爾籍學生Gurung Shristy 早前曾到訪廣州，是次有其他機會到訪其他城市了解中華文化，「可以到訪姊妹學校結識新朋友。（I can meet my sister school in China, I can make many new friends.）」又指會為姊妹學校同學表演唱歌及跳舞。

兩位尼泊爾籍學生Gurung Shristy （中）及DANGAL ZANE （右）身穿尼泊爾傳統服飾出發交流。（夏家朗攝）

交流團今（12日）在油蔴地街坊會學校出發，政制及內地事務局副局長胡健民、油尖旺民政事務專員余健強、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室九龍工作部處長林金輝、油麻地街坊會理事長張家豪均一同出席，胡健民指交流團旨在開拓非華裔學生眼界及加深其對大灣區了解。

政制及內地事務局副局長胡健民指交流團旨在開拓非華裔學生眼界及加深其對大灣區了解。（夏家朗攝）
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