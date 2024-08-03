八月展覽｜卡夫卡海報展、KAZY CHAN陶瓷融入畫布、詩意聲音景觀

【展覽】上月我們介紹過幾個黃霑相關大型展覽，展期尚未結束，但來到八月，亦有不少新展值得關注。這次我們特別介紹卡夫卡一組三個不同主題展覽，不僅介紹其生平，同時能看到捷克著名插畫家作品。此外，還有香港藝術家Kazy Chan時隔三年舉行個人展覽，不僅展示其標誌性繪畫作品，亦有其最新雕塑。八月還有本地著名藝術家伍韶勁個展，作品將紡織、光影以及聲音極致融合，帶來近乎冥想式藝術體驗，也相當值得一看。



名稱：卡夫卡：我是一隻尋找鳥的籠

日期：即日至8月6日，8月13日至31日

地點：灣仔港灣道二號香港藝術中心14樓香港歌德學院



2024年是卡夫卡逝世100週年，為了紀念這位著名作家，香港歌德學院與捷克共和國駐港總領事館合辦了一組三個不同主題展覽，以不同角度呈現卡夫卡生平與創作。卡夫卡在文字創作以外，亦熱愛會話，曾表示畫畫「比任何事情都更多的滿足感」，第一部分展覽《完全卡夫卡》以尼古拉‧馬勒同名漫畫傳記《Komplett Kafka》)作為基礎，以獨特詼諧手法道出卡夫卡生平與文學創作。

第二部分展覽《尋找卡夫卡》為海報展，展出捷克著名插畫家Renáta Fučíková與作家Radek Malý合著圖冊《尋找卡夫卡》中作品，以卡夫卡成長經歷為主線，探索他家庭背景、時代環境和成長過程，為觀眾提供了一個深入了解卡夫卡個人和創作背景的機會。《卡夫卡與布拉格》則是側重他於布拉格生活經歷，通過大量珍貴歷史照片，還原他與這座城市之關係。展覽還特別引入了一款新開發電子遊戲「玩轉卡夫卡」，利用最新科技，為參觀者提供一種全新互動方式來體驗卡夫卡文學世界。

名稱：KAZY CHAN 「迴曲」

日期：即日至8月18日

地點：JPS Gallery



接下來想介紹的展覽是香港藝術家Kazy Chan個人展覽迴曲(The Twist of a Halo) ，展覽英文名稱中「Halo」有光環之意，通常被描繪成環繞神聖人物頭部圓形或拱形光芒，但這次他就通過一系列新作，重構這一飄渺符號。

Kazy Chan近年憑繪畫在當代藝術領域嶄露頭角，他在質感厚重畫布表面採用乾刷技法，使人物躍然鮮豔空間之上。是次展覽不僅將展示Kazy繪畫作品，亦有其迄今為止最大型陶瓷雕塑，他更將陶瓷雕塑融入畫布，打破傳統畫作平面表達，創作出融合二維三維的作品。

名稱： 伍韶勁：傾聽地球旋轉

日期：即日至10月11日

地點：香港荃灣白田壩街 45 號南豐紗廠二樓 CHAT 六廠



大家都知道地球不斷自轉，但有沒有設想過地球自轉時可能會發出聲音？第三個介紹展覽同樣是本地藝術家個展，香港媒體藝術家伍韶勁以聲音、光線、影像以及動態裝置，以極簡又具詩意手法創造出類似冥想的藝術體驗。

《寰》（CHAT）

他在全新作品《寰》中，找來近 100 位毛孩的主人，用從毛孩身上梳理出來的毛髮進行創作，各毛球梳理至星球形狀，懸掛於展館走廊，鼓勵觀眾以超越人類中心主義視角來想像地球。

《音樂紡織機》（CHAT）

另一作品《音樂紡織機》利用光敏器材和編碼技術，把有着 270 年歷史織布機轉化成以光影奏樂的樂器，在棉線上織出音樂。這件作品是藝術家在 Le Fresnoy法國國立當代藝術工作室畢業作品，以紀念法國北部在工業革命期間作為紡織重鎮豐富歷史。展廳另一端是以希臘神話中命運女神命名之藝術裝置《摩伊賴》， 參觀者可以走進懸垂近 200 條棉繩，讓投射在棉繩上光影引導思緒，展開在生命線間的沉思之旅。

《33.8 Hz》（CHAT）

另一作品《33.8 Hz》則從貓咪「咕嚕」聲取得靈感，觀者能從特殊設計之躺椅上感受33.8 Hz震動，而屏幕則投影著大型貓咪毛球旋轉畫面，燈光從半透明螢幕後方照射，從躺椅上看是一副旭日初升景象。