多啦A夢展覽｜收費區最後一日　粉絲讚集體回憶　旅客因展覽來港

多啦A夢展覽收費區今日（18日）最後一日開放，上午一度下雨但不影響多啦A夢「粉絲」興致，一家大小和旅客趕上最後機會觀賞展覽。有市民第三次到場參觀，大讚展覽呈現港人集體回憶，成功在香港引起迴響，也有台灣旅客表示，「算是特意為展覽來港」。



多啦A夢展覽最後一日，仍有不少市民抓緊最後機會前來到訪。（盧翊銘攝）

身穿展覽周邊襯衫的Vincent 說，希望在展覽的最後一日再次到訪，這次已是第三次到訪展覽。他笑說，已經購買約十件周邊產品。身為多啦A夢粉絲，看到展覽將「叮噹」，港人的集體回憶呈現，第一感受是感動。他稱展覽是少有成功在香港引起迴響的大型活動，又指展覽位置讓他能同時拍攝到維港景色和多啦A夢展品的「靚相」。

本港大熊貓盈盈近日誕下龍胎，若未來設有熊貓主題的展覽，會否同樣吸引人前來？Vincent指相信大熊貓亦會有其支持者。

Vincent 指，展覽呈現港人共同回憶。（盧翊銘攝）

羅小姐是來港旅遊的台灣人，說自己「算是特意為展覽來港」。她指這次展覽的特別之處為，部分展品具有香港元素、亦發售不少周邊產品，形容觀賞體驗「很棒」。她認為，以動漫作主題的展覽一向能吸引較多人前來。

羅小姐特意從台灣到香港觀賞展覽。（盧翊銘攝）

何先生一家趕上最後一日，初次到訪展覽。他認為部分展品設有互動元素，如3D投影，比起一般「得個公仔」讓人打卡的展覽更吸引，但認為「若有更多（互動展品）便更吸引」。何先生笑言是陪喜愛多啦A夢的妻子前來，反而女兒興趣不大。何小朋友則說，希望會有哈利波特題材的展覽。至於會否想看與熊貓有關主題，何小朋友點頭表示會想觀賞。