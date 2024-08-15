2024年中期人口753萬人　較去年底升0.1%　4.4萬單程證新移民移入

政府統計處今日（15日）發表，2024年年中人口臨時數字，與去年底比較，人口上升0.1%至逾753萬人，惟較去年年中下跌0.1%。去年中至今年中，錄得的單程證移入數字為4.4萬人，其他香港居民淨移出則為3.02萬，錄1.38萬人口升幅；並錄得1.81萬人自然減少（死亡數字比出生數字高）。



統計處今日發表的2024年年中人口臨時數字為7,531,800，當中。（資料圖片）

統計處發表的2024年年中人口臨時數字為7,531,800，當中逾96%為常住人口，即7,287,400人，於統計前六個月內，在港逗留最少三個月；或統計後六個月內，在港逗留最少三個月的永久性居民；及統計時身在香港的非永久性居民。

流動人口佔244,400人，即統計前六個月內，在港逗留最少一個月、但少於三個月，或統計後六個月內，在港逗留最少一個月、但少於三個月，不論統計時是否身在香港，都會被界定為「流動居民」。

政府：受惠於各項人才、輸入勞工措施

統計處數字又提及，2023年中至2024年中的統計期間，期初人口數字為7,536,100，期末臨時數字則為7,531,800人。詳細分布上，期間出生數字為34,400，死亡人數則為52,400人，自然減少人口數為1.81萬人；至於期間香港居民淨遷移，則錄得增長1.38萬人，當中單程證持有人移入為4.4萬人，其他淨遷移則錄3.02萬人遷離。

政府稱，受惠於各項人才、輸入勞工措施，2024年上半年，內地及世界各地有不少人移入香港，令今年年中人口較2023年年底有所增加。而在2023年初全面恢復通關後，另有外地生活的香港居民短暫回港，令去年年中人口較前一年顯著上升。2023年稍後時間，則「逐漸回復往常的狀況」，令2023年底、2024年年中人口，均較2023年年中回落。