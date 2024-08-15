屠龍小隊案｜女被告雖曾助眾籌　卻只是被點到陀陀擰的兼職會計妹

「屠龍小隊」及另一激進派小隊涉串謀殺警案續審，最後一名被告劉佩凝的代表律師，今（14日）在高等法院作結案陳詞。劉在案中被指曾協助「屠龍」眾籌，律師卻質疑屠龍隊長黃振強的證供，指黃為求減刑，必須拖劉落水。劉雖曾助黃眾籌，並成立「育龍」頻道，但政府也沒有說過2019年的暴動是恐怖主義。此外黃亦沒有向劉說實話，他曾向劉稱只籌得約20萬，但黃實收「金主」逾百萬，亦無證據指黃曾用錢購買過槍，形容劉在本案中只是一名被黃「點到陀陀擰」的「兼職會計妹」。



各辯方律師已為被告完成結案陳詞，法官張慧玲將於明起引導陪審員。



女被告劉佩凝(左)否認控罪，案件將押後處理。(朱棨新攝)

控罪需證籌集資金用作恐怖主義活動

代表第七被告劉佩凝的大律師馬維錕稱，劉只面對「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」一罪，涉案眾籌款項是否用於恐怖活動，是本案的重點。馬稱每個辯方代表均質疑屠龍小隊隊長黃振強的可信性，指他有很大的誘因，出庭時捏造證供以獲取減刑。

有相為證黃仍不敢說出真相

馬指，黃曾在裁判法院投訴被捕時遭警員毆打，並有照片為證。但他在庭上卻稱：警方是否在使用合理武力，需要專家判斷。馬指黃有佐證下仍不敢說出真相，質疑一個如此「舞弄」事實的人是否可信。

黃為求減刑必須拖劉落水

馬又指，黃和劉於2023年3月17日被落案起訴眾籌控罪，黃當時仍否認控罪，並準備接受審訊。黃後來獲警方接見，去信律政司作認罪磋商。黃稱他理解控方的回信，是要他承認「串謀犯對訂明標的之爆炸等罪」，及涉案眾籌罪，並全盤承認案情，才可獲作控方證人。他之後承認了部份與事實不符的案情。由此可見，黃為了減刑去指證他人，若他：「唔拖劉佩凝落水」，根本未能成為控方證人。

屠龍小隊隊長黃振強。

如果12.8計劃實行亦可算是恐怖活動

馬又指，本案是香港首宗引用《反恐條例》提控的審訊，控罪並不常見。但何謂恐怖主義活動？馬以美國「911事件」、1972年奧運期間發生的「慕尼黑慘案」、1995年東京地鐵的沙林毒氣事件為例，如果「12.8計劃」付諸實行，相信沒有爭議將是一場恐怖活動。

政府從未指2019年的暴動是恐怖主義

然而控方早前指，涉案眾籌罪毋須與槍和炸彈的計劃有關連性，投擲汽油彈亦屬恐怖活動，控方主要依賴含有扔汽油彈的「屠龍」精華片證案。馬指，事件是否構成恐怖活動，不是控方說了算。即使2019年的社會氣氛不言而喻，但政府和國際傳媒當時亦無指香港有許多恐怖分子，或每星期都有恐怖活動發生，亦不曾聽過暴動被定性為恐怖主義活動，兼有人要受審。

無證據顯示2019年那一活動屬恐怖主義

馬續指，恐怖主義活動是指針對人的嚴重暴力，會導致財產嚴重損害，以及危害他人生命，目的為推展政治思想、宗教主張及威嚇政府等。即使接納精華片為真，但無證供指2019年那一個活動屬恐怖主義活動，質疑控方不曾問黃該些活動有多少人參與、用了多少汽油彈、有否人員傷亡或財產損失，及要推展何種政治思想等。

黃不曾購買過一支槍

馬又引述Telelgram訊息指，黃僅在初識劉時向她提及要錢買槍一次，但黃直至被捕不曾購買過一支槍或武器，亦沒有證據題示劉知道黃欲用資金進行恐怖主義活動，更無證據顯示劉曾看過涉案的精華片。

劉只是被點到陀陀擰的會計妹

馬最後指，劉協助「屠龍」建立眾籌頻道「育龍」，黃卻向她隱瞞眾籌總額，稱「屠龍」僅籌獲20多萬。事實卻「差離天百丈遠」，黃從「金主」取得的現金已過百萬。馬因而指，劉案發時遭黃「點到陀陀擰」，對黃言聽計從，她只是一名沒有薪金的「兼職會計文員妹」。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

6男被告分別隸屬兩個小隊

6男1女被告：為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

控方指首4被告被指是屠龍小隊成員，賴及許則被指是吳智鴻所屬組織的成員，女被告並非兩個組織的成員，但被指曾協助眾籌。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023