警司陸振中涉非禮襲擊下屬　被追問曾挽被告手臂　事主尖叫好攰呀

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，及危駕並襲擊同袍案續審，女事主X今（16日）續在區域法院接受辯方盤問。辯方問及X第三次到殘廁遭非禮的事，指X離開殘廁時曾以左手挽及搭住被告的右手臂，之後更移至被告後方，用雙手攬被告的腰。X稱因當時全身乏力，所以捉住被告借力，又稱當時已接近暈倒。律師再追問細節時，X再情緒激動，痛哭指辯方大律師「捉字蝨」，又尖叫謂：「我好攰呀。」證人枱更傳出撞擊聲，法官見狀即提前早休。



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X。及在同年7月15日，在粉嶺一鳴路牽晴間一樓停車場危險駕駛；襲擊X，令她造成身體傷害；及意圖導致督察蔡文浩受傷，和襲擊督察賴文顯。

被告陸振中案發時是沙頭角分區指揮官。(朱棨新攝)

片段見X從後雙手攬被告腰

X今繼續在屏風後作供，接受代表被告的大律師鄭明斌的盤問。大律師指，根據閉路電視片段，在第三次非禮事件後，X離開殘廁時曾以左手挽著被告的右手手臂，她繼而搭住被告的右手臂。她同意，並解釋當時接近暈倒，又說：「見到附近有嘢，就捉實咗。」辯方指X之後移至被告後方，用雙手攬被告的腰。X同意，並解釋當時全身乏力，所以：「捉住被告借力。」

X指律師捉字蝨後尖叫好攰

X又指，當時遭被告拖著才可以步行。辯方多番問X，是否記得遭被告拖著的問題，X開始情緒激動，痛哭指辯方大律師「捉字蝨」，強調她有印象遭被告拖行，但遭辯方質疑。她尖叫謂：「我好攰呀，我好攰呀。」證人台一方並傳出撞擊聲。法官見狀即提早小休。約45分鐘再開庭時，控方申請讓一名女總督察坐在X旁安撫她，辯方並無反對，法官遂批准安排。

大律師鄭明斌(右)指影片所見，第三次非禮事件後，事主曾挽並捉實被告陸振中的手臂。(朱棨新攝)

X否認曾撫摸及輕拍被告

辯方其後指，X和被告回座位前，她曾撫摸並輕拍被告。X否認，並解釋當時醉酒，因此也做出指手畫腳動件，但肯定沒有拍被告，也沒有撫摸被告。辯方繼而問，為何她記得做出指手畫腳的動作，但不記得原因。X激動回應說：「我答咗啦，點解成日答咗你，都要再問....你可唔可以專業少少呀，律師。」

案件編號：DCCC 137/2023