脫髮三大常見誤解你要知　吃七類食物有助防脫髮

現代人生活壓力大，加上飲食習慣不當，脫髮問題越來越普遍，除了影響外觀，還可能影響自信心和心理健康。然而不少人對於防脫髮、治脫髮的存在許多誤解，讓不少人白費心力，卻未見效果。下文將拆解三大常見誤解，並推薦一些有效的防脫髮食物，有助遠離脫髮困擾，重新找回自信和健康的生活。



撰文：醫善同行顧問、註冊營養師潘仕寶



撰文：醫善同行顧問、註冊營養師潘仕寶

三大常見誤解

補充維生素就能解決所有脫髮問題

許多人認為，只要補充足夠的維生素，就能有效預防脫髮。事實上，維生素缺乏雖然可能導致脫髮，但例如遺傳性脫髮、荷爾蒙失衡引起的脫髮等，僅靠維生素補充是無法完全治癒，這些情況通常需要綜合治療，包括藥物治療、荷爾蒙調節以及生活方式的改變。

特殊營養補充品可以徹底治療脫髮

某些營養補充品可能有輔助作用，但它們並不能完全治療所有類型的脫髮。市面上，許多補充劑缺乏足夠的臨床試驗數據支持其療效，難以證明其真實功效。此外，一些營養補充品可能含有高劑量的單一成分，長期攝取可能會對身體造成其他負面影響。

增加蛋白質攝入就能增加髮量

蛋白質對頭髮健康確實重要，但過量攝入蛋白質並不代表會導致更多的髮量。頭髮的生長需要多種營養素的協同作用，包括維生素、礦物質和必需脂肪酸。過度攝取某一種營養素可能反而會導致其他健康問題，打破營養平衡。

單靠補充某種營養素並不能完全解決脫髮問題，均衡飲食，攝取多樣化的營養，並結合良好的生活習慣，才是保持頭髮健康的關鍵。（VCG）

消費者若要選擇補充劑時，應優先選擇經過臨床研究證實有效、來自知名品牌、成分標示清楚的產品。當然，消費者更應該選擇補充劑前，先諮詢專業醫護人員或營養師的意見，根據個人情況選擇合適的補充劑，但須謹記補充劑只能作為輔助治療，不能替代其他必要的治療措施，如改善生活作息、治療基本疾病等。

然而，脫髮成因眾多，除了上述提及的遺傳因素及荷爾蒙失衡，營養不良，壓力過大、皮膚病、藥物副作用、接觸化學物料等因素亦有機會導致脫髮，因此患者應先諮詢專家意見，了解脫髮成因後才對症下藥。

單靠補充某種營養素並不能完全解決問題，均衡飲食，攝取多樣化的營養，並結合良好的生活習慣，才是保持頭髮健康的關鍵，以下是有利於預防脫髮的食物：

富含蛋白質的食物

雞肉、肉類、魚類、蛋類、豆類等：這些食物富含必需的氨基酸，有助於頭髮的生長和修復。

富含鐵的食物

紅肉、深綠色蔬菜、雞蛋、豆類等：鐵是血紅素的主要成分，負責運輸氧氣到毛囊細胞，預防缺鐵性脫髮。

富含鋅的食物

海鮮、肉類、堅果、豆類等：鋅在蛋白質合成和免疫系統中扮演關鍵角色，能維持頭髮健康。

富含維生素C的食物

橙、柚子、檸檬、柑橘、草莓、藍莓、蕃茄、紅椒和青椒等：維生素C有助於膠原蛋白的合成和鐵的吸收。

富含必需脂肪酸的食物

堅果、種子、魚類等：必需脂肪酸是毛髮構成的重要成分，有助於頭髮的營養供應和生長。

富含維生素B的食物

肝臟、蛋類、牛肉、雞肉、魚類、牛奶、乳酪、全麥麵包、燕麥、糙米、菠菜、豆類等：維生素B在蛋白質合成和氨基酸代謝中扮演關鍵角色。

富含維生素D的食物

蛋黃、肝臟、魚肝油、脂肪含量較高的魚類（例如三文魚、鯖魚）：維生素D有助於頭髮生長和免疫系統的調節，曬太陽時皮膚會製造維生素D。

富含維生素C的食物有利於預防脫髮。（vcg）

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