消委會．廁紙｜12卷裝較「抵買」？　兩款每100克費用較10卷裝貴

數量多不一定有着數，消委會選購皇冠、潔柔、唯潔雅、Tempo及維達同型號的10卷裝及12卷裝卷裝廁紙作評測，結果發現以每卷平均淨重比較，除皇冠以外，其餘四款型號的12卷裝，均較其10卷裝的每卷平均重量少12克至28克。



在售價方面，Tempo及潔柔的12卷裝的每100克費用，均較其10卷裝的高，前者略貴0.03元，後者則貴0.08元。消委會指，總括而言，皇冠、唯潔雅及維達的12卷裝仍較為「抵買」。



消委會選購皇冠、潔柔、唯潔雅、Tempo及維達同型號的10卷裝及12卷裝卷裝廁紙作評測。（消委會提供）

消委會最新一期《選擇》月刊測試市面25款卷裝廁紙，也特別選購當中五個牌子同型號的10卷裝及12卷裝，再在每包裝抽取3卷量秤重量、和數算張數，計算平均每卷的重量、及每包的淨重。

五個牌子及產品包括：

皇冠／純白潔淨三層衛生紙

潔柔／三層衛生紙

唯潔雅／珍寶系列三層衛生紙

Tempo／閃鑽四層天然無香衛生紙

維達／4D Deluxe 立體壓花 (無香)衛生紙



樣本品牌10卷裝衛生紙格數均較12卷多

結果發現，以每卷平均淨重比較，只有皇冠的12卷裝和10卷裝的每卷平均重量相差無幾，其餘四款型號的12卷裝，均較其10卷裝的每卷平均重量少12克至28克，當中以潔柔的相差最大。

不過，由於卷數較多，五個品牌的12卷裝的總淨重，仍比10卷裝為高，實際每包重1.5%至19%。

至於平均每卷的格數，所有品牌10卷裝衛生紙的格數，均較12卷多，其中Tempo相差最少，只差四格；而潔柔則相差最多，其10卷裝衛生紙平均每卷格數為288格，12卷裝的則只有223格。

在售價方面，皇冠、唯潔雅及維達的12卷裝的每100克紙費用，比其10卷裝便宜。而Tempo則差別不大，12卷裝的每100克費用，較10卷裝的稍高0.03元。至於潔柔的12卷裝的每100克費用，則其10卷裝高0.08元，惟其12卷裝有附送面紙1包。

消委會指，總括而言，皇冠、唯潔雅及維達的12卷裝仍較為「抵買」。

消委會最新一期《選擇》月刊測試市面25款卷裝廁紙。（消委會提供）

消委會評測市面25款卷裝廁紙（按總評分數，由高至低）：



+ 20