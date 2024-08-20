世界技能大賽｜香港38人參加33個項目　廚藝文憑畢業生備戰烘焙賽

被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」下月在法國里昂舉行，香港派出38人參加，是歷來參加人數最多，參與33個比賽項目，選手比併專業技能。香港代表團於上周五（16日)舉行授旗禮誓師出發，出席的教育局局長蔡若蓮為選手打氣，希望他們取得佳績，為港爭光。



香港代表隊今年派出38人參與33個技能比賽項目，其中「烘焙」、「酒店款待」、「飛機維修」和「軌道車輛技術」是港隊首次派出選手參加。

「烘焙」項目選手郭承璁是國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝文憑課程畢業生，「父親是廚師，自小受薰陶，愛看烹調影片，尤其鍾情自製麵包，期望將來同樣可以成為出色的廚師。」

他表示，不同的酵母品種和發酵時間可製出不同風味的麵包，過程和成品變化多端且可塑性高，出賽前更密集式訓練製作不同麵包的手藝，期望在比賽中最得佳績。

另一個同樣是港隊首次參賽的「飛機維修」項目，由黃富東代表香港參賽。「飛機維修」項目要求選手對各型號的飛行器進行技術故障排除、維修和保養。

他畢業於香港專業教育學院（IVE）飛機維修工程高級文憑課程，現於本地飛機工程公司擔任初級飛機維修員，他認為能夠參與今次比賽機會難得，期待與世界各地的年輕專才交流學習，並向國際社會展示香港技術人才的專業水平。

教育局局長蔡若蓮在授旗禮上表示，職業專才教育在擴闊青少年和在職人士的學習機會，以及培育香港經濟和社會發展所需的人力資源方面，擔當重要的角色。參與這次比賽的努力和過往在世界技能大賽中取得的成績，都是社會各界一直支持和致力發展職業專才教育的成果。

「世界技能大賽」是全球最具規模的技能比賽，由世界技能組織舉辦，旨在提升技術水平及推廣職業技能，並為選手及評判專家提供技術交流機會。今屆「世界技能大賽」已是第47屆，將於9月10至15日在法國里昂舉行，吸引來自超過70個國家及地區的約1,400名選手，在59個技能項目中比併。

青年技能比賽常務委員會主席鍾志平表示，世界技能大賽不僅讓年輕選手展示成就，更使香港的職業專才教育藉著登上國際舞台而邁向更高水平。