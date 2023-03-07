蛋荒｜OK便利店宣布2025年前全面淘汰籠養雞蛋　人道兼減食安風險

禽流感加上極端天氣衝擊雞蛋供應，多國出現蛋荒，籠養雞蛋的食安風險及一旦出問題而引起的供應不足情況惹關注。全球擁有逾1.4萬個經營點的便利店集團Couche Tard宣布，旗下全球門市包含直營與特許加盟將於2025年之前全線淘汰籠養雞蛋。Couche-Tard 在港澳以OK便利店品牌運營，OK便利店稱亦宣布3年內全面淘汰籠養雞蛋，建立更人道、安全和可持續的供應鏈。



（圖片來源：OK便利店）

多國出現蛋荒，據歐洲食物安全局及多個國際研究小組發現，籠養雞蛋農場受沙門氏菌菌株污染的機率，較非籠養雞蛋農場大大增加了25倍。同時，多份研究指出非籠養雞蛋的營養價值比籠養雞蛋更高，包括β-胡蘿蔔素增加7倍、維生素E高3倍、Omega-3脂肪酸高2倍、維生素A和蛋白質含量亦更高，另外膽固醇含量會和飽和脂肪也更低。

有見及此，全球擁有14,300個經營點的大型便利店集團Couche Tard，包括港澳區擁有400多家便利店宣布，旗下全球門市包含直營與特許加盟將於2025年之前全綫淘汰籠養雞蛋，意味著OK便利店將成為港澳地區首家承諾全面淘汰籠養雞蛋的大型連鎖便利店品牌。

禽流感加上極端天氣衝擊雞蛋供應，多國出現蛋荒，籠養雞蛋的食安風險及一旦出問題而引起的供應不足情況惹關注。（資料圖片／陳嘉元攝）

槓桿基金會（Lever Foundation）讚揚OK便利店在港澳地區的非籠養雞蛋承諾，認為此舉有效推動從食物源頭改善食品安全和動物福利。槓桿基金會可持續發展項目總監謝利依表示，看到領先的零售商對動物福利和食品安全採取如此積極主動的態度，實在令人鼓舞，我們相信更多零售商和便利店將效仿Circle K的榜樣。