消費券2023｜4.16先派3000元　OK便利店八達通領錢可獲20元優惠券

新一期消費券將於下周日（16日）發放，OK便利店今日（11日）公布，為配合第一階段領取消費券計劃，下周日凌晨零時起，至下周六（22日），凡首次到OK便利店以八達通領取第一期3,000元消費券，將額外獲贈總值20元的OK優惠券。



OK便利店公布，4月16日至22日，市民到OK便利店以八達通領取第一期3,000元消費券，將額外獲贈總值20元的OK現金券。（OK便利店提供）

OK便利店表示，消費券優惠推廣期為4月16日0時0分，至4月22日23時59分，市民以八達通領取消費券後，可獲4張價值5元的優惠券，隨後每次淨消費滿20元便可使用，優惠券有效期將於5月15日屆滿。

優惠券詳情如下：

優惠券1：購買包裝飲品或酒精滿$20，即可享$5優惠

優惠券2：購買雪糕/ 鮮奶/ 鮮豆漿 /乳酪產品滿$20，即可享$5優惠

優惠券3：購買零食及糖果滿$20，即可享$5優惠

優惠券4：購買Circle K 微波爐冷藏飯盒/ 雞翼/ 雞脾/ 點心/ 涼拌小食滿$20，即可享$5優惠

OK便利店指，每張八達通只限換取優惠券一次，若領取消費券的市民為「OK齊齊印」會員，電腦會於數分鐘內將4張$5電子優惠券自動存入會員的手機應用程式戶口，而非會員則可領取4張實體優惠券。

▼3月10日 政府宣布4月16日發放電子消費券▼



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▼八達通消費券須知事項▼

