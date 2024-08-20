OK母公司提購日本7-11　市民稱若合併冀保各特色　倡改名「OK仔」

7-11便利店母企、在日本上市的Seven & i Holdings確認收到OK便利店（Circle K）母公司的收購初步建議，若收購成功，香港兩大便利店或有合併機會。受訪市民表示多數光顧7-11，又希望合併後能保留兩大便利店各自的優勢，即分店偏佈全港、食物質素好。被問若合併改名，有市民提議可稱為「OK仔」、「O7K」。



7-11便利店母企、在日本上市的Seven & i Holdings確認收到OK便利店（Circle K）母公司的收購初步建議。（黃學潤攝）

兩大便利店貨品價格相若 7-11供應咖啡熟食分店多

記者於旺角區7-11及OK便利店觀察各類商品價格，OK便利店有部份商品較7-11便宜，如500毫升的樽裝可樂，OK售價是8元，7-11為11.5元；20粒裝必理痛傷風感冒藥丸，OK售價92元，7-11則售102元，而比較另外六款商品，價格差異為一至兩元，分別不大。

惟旺角區內沒有供應熟食和即磨咖啡的OK便利店。OK便利店網站顯示，現時全港有24間分店供應即磨咖啡、69間分店設有「美食吧」。而7-11則有700間供應即磨咖啡的「7CAFÉ」，178間分店供應熱食。相比之下，7-11能購買即磨咖啡和熟食的分店更多，分布亦更廣。

OK部份商品售價：



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7-11部份商品售價：



有市民讚7-11香蒜撈麵、較多「噱頭」產品

7-11於香港向來是便利店龍頭，擁有過千家分店，而OK便利店則有300多家分店。受訪市民均表示經常會光顧7-11，因為分店較多、在家附近就有。市民Jax指，因為7-11有香蒜撈麵、亦有更多銷售「噱頭」，如開心果咖啡等具新意的產品。市民Marco則表示喜歡光顧OK，認為即食產品質素更好。

Jax指出7-11有更多「噱頭」，如開心果咖啡等具新意的產品。（楊凱力攝）

若本港兩大便利店合併，Jax認為，雖然代表市民少了選擇，但期望之後仍保留兩間便利店的特色產品，令市民不感覺選擇變少。市民Gary則指，希望能保留兩大便利店的優勢，即7-11遍佈全港的分店數目、OK即食產品的質素。市民Paul則稱，期望增加售賣即磨咖啡的分店。

Gary（左）希望能保留兩大便利店的優勢，即7-11店鋪數量多得遍佈全港、OK即食產品的質素。（楊凱力攝）

若合併改名？ 市民建議「OK仔」、「O7K」

有網民笑說新合併的便利店可以改名為「K11」，被問到若然改名，有何建議，Paul 提出「OK仔」、Gary則提出「O7K」。