今日新聞8分鐘｜新蒲崗Tesla九巴互撼釀三傷｜日本發巨大地震預警

啟德德朗邨姊妹因傢俬擺放問題爭執大打出手 雙雙被捕送院

啟德德朗邨發生襲擊案。今日（12日）下午1時02分，警方接報有人在德瓏樓一高層單位呼救，而且流血。

旺角獨行賊連環撬閘爆竊 洗衣店、粉麵店成目標 共失數千元現金

旺角發生連環爆竊案。今（12日）晨7時許，警方接獲旺角富榮花園海庭道8號一洗衣店職員報案，指上班時發現鐵閘被撬，店內有搜掠痕跡。警方接報到場，翻查閉路電視調查，發現一名穿戴鴨舌帽、攜黑色背囊的賊人凌晨1時許在門外徘徊，之後撬開鎖頭，兜圈後到店內搜掠，經點算店舖損失3000元現金。

鷄記麻雀館「雞叔」林國強舉殯 靈柩移送柴灣哥連臣角火葬場火化

本地麻雀館界傳奇人物、「鷄記麻雀館」第二代負責人「雞叔」林國強上月18日安詳離世，享年105歲，今早於紅磡世界殯儀館大殮，辭靈儀式完成後，靈柩移送往柴灣哥連臣角火葬場火化。

流水式集會．終極上訴｜李柱銘等7人爭議行使和平集會權 裁敗訴

多名泛民人士包括李柱銘、吳靄儀及壹傳媒創辦人黎智英7人，於2019年8月18日參與未得警方批准的維園集會，該集會之後變成一場「流水式集會」，當日亦暴力事件發生。他們在高院上訴後，就參與未經批准集結罪名維持原判。他們不服裁決，早前到終審法院提出終極上訴，並爭議他們只是行使和平集會權，終院5名法官今（12日）下判辭，一致裁定7人敗訴。

首席法官張舉能及常任法官李義在判辭指，香港和英國在處理人權挑戰的法律框架方面，有不同之處。香港法庭可宣告違憲的條款，或其他規定為無效，及將其廢除，但在英國被宣告爲不符合人權的條款，仍會被視爲有效的法律繼續執行。因而香港和英國在評估限制的相稱性時，可能會出現不同的問題和考慮。他們基於這個原則，及其他本案涉的原素，駁回上訴。

日本地震｜當局發巨大地震預警 港府籲港人外遊提高警惕留意公布

日本宮崎縣對開海域上周四（8月8日）發生7.1級地震，日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警，港府今日（12日）提醒身在日本或計劃前赴日本的港人要提高警惕，留意日本政府最新公布。

新蒲崗兩車迎頭撞掃水馬 Tesla車頭盡毀 九巴車長及兩乘客共3傷

新蒲崗發生涉及Tesla和九巴的交通意外。今午（12日）3時許，一輛私家車在彩虹道近啟翔苑對開，與一輛九巴相撞。九巴車長及一名女乘客報稱頸痛，其中一人清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。消息稱，Tesla疑越過對面線，迎頭撞向九巴。

車cam直擊｜粉嶺電單車猛撼右轉的士 鐵騎士打斛斗落地四腳朝天

粉嶺發生車禍。今（11日）午5時許，一輛的士沿樂業路駛至近業暢街交界時，與一輛電單車相撞。電單車男司機擦傷手，清醒被送往沙田威爾斯親王醫院治理。警方正調查意外原因。

車CAM直擊｜屯門公路電單車跣胎釀5車撞 貨VAN圖切線走反撼巴士

今日（12日）上午接近9時，屯門公路（往九龍方向）近麗城花園發生5車串燒意外。電單車懷疑在行駛期間失控跣倒，後方的私家車及客貨車見狀停下，惟後方的九巴欲停下卻收掣不及，撞向前方兩車，在快線行駛的另一輛客貨車企圖切線離開時，反撼九巴車尾，事件造成10人受傷。

大埔三門仔「火燒連環船」 兩魚排起火爆炸 火勢猛烈消防灌救

大埔三門仔發生火警，兩個魚排連環起火。周一（12日）凌晨3時半左右，消防接獲多個報案，指近三門仔碼頭對開一個魚排起火，並傳出爆炸聲。

羅淑佩專訪｜嚴肅調查何太何伯個案 提醒公屋無名者不能長住

無綫電視節目《東張西望》何伯和何太忘年戀成為全城熱話，外界質疑珠光寶氣的何太是否符合公屋資產規定，其公屋讓何伯「寄居」又是否違規。積極打擊濫用公屋的房屋署署長羅淑佩接受《香港01》專訪時說，正嚴肅調查何太的個案，「報道、留言，甚至主人翁自己去講，可能為咗流量，講一啲嘢出嚟未必完全係事實」，強調政府按事實跟進個案。

被問到外人暫住公屋會否較難核查，羅淑佩提醒公屋無名者不能長住，「如果話住一日、兩日，甚至我哋未必知道， 當然難啲」，但她相信受公眾關注的個案，加上當事人比較高調，「左鄰右里其實都好關心」，重申做事「講證據」。

直升機澳洲昆士蘭酒店屋頂墜毀 機師喪生 大批住客漏夜疏散

一架直升機墜毀在澳洲北部度假勝地凱恩斯（Cairns）的希爾頓酒店屋頂，飛行員死亡，數百名酒店客人被迫疏散。