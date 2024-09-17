恒基The Henderson藝術品紅色氣球天鵝搶眼 李家誠徐子淇齊打卡
撰文：韋景全
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恒基兆業地產集團中環甲級寫字樓The Henderson陸續入伙，頂層宴會廳也快將啟用，放在大堂中庭、出自藝術家傑夫．昆斯（JEFF KOONS）之手的「氣球天鵝(紅色)」，更吸引不少人打卡。恒基表示，The Henderson將陸續注入更多藝術作品，本周五（20日）率先有藝術及奢侈品拍賣行佳士得的亞太區總部進駐，並即將舉行首場拍賣會，為連串活動揭開序幕。
恒基主席李家誠及太太李徐子淇身到場視察，在大堂中庭打卡，與十分搶眼藝術品「氣球天鵝(紅色)」合影。恒基形容這座紅色氣球天鵝藝術雕塑，與名建築設計師扎哈．哈迪德建築事務所(Zaha Hadid Architects)的作品The Henderson流線型設計特色互相配合。
李家誠及李徐子淇看中「氣球天鵝(紅色)」
恒基表示，在確認扎哈．哈迪德建築事務負責設計The Henderson大樓後，李家誠及李徐子淇兩人率先聯想及收藏「氣球天鵝(紅色)」這件藝術品，並一致認為最適合在The Henderson展示。
李家誠：透過藝術重新定義辦公室概念
李家誠說：「氣球天鵝的反光鏡面及曲線完美地呼應The Henderson流線型的形態。我們希望每一個走進大樓的人，都能被藝術作品包圍。」他指The Henderson的所有藝術作品都經過精心設置，期望透過藝術重新定義辦公室概念。
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