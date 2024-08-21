蔡俊彥揭隊友一年「淨收入」3萬多元　出國參賽需自付機票食宿

奧運過後，本地運動員收入受大眾關注。男子花劍港隊成員蔡俊彥昨日(20日)在社交平台發文，披露港隊運動員的收入，並以男子花劍隊今年出國參賽的經驗去計算「支出」，在「三餐喺體院食」的情況下，僅3萬多元「正數」，而運動員出國參賽需自費機票食宿一事，引起網民嘩然。不過，他今日突然清空其社交平台所有貼文。



+ 13

蔡俊彥昨晚在Threads發布「收益表」，提到運動員每月可獲7,130元體育學院精英訓練資助，即一年共85,560元，但這8萬多元蚊並非「淨袋」，皆因運動員出外比賽，不論機票、酒店、飲食，甚至比賽報名費，都要自費。而過去大半年，男子花劍隊一共6次出國參賽，包括世界盃各分站、大獎賽，合共已花逾5.5萬元。

至於在港時間，在「唔出街搵朋友食飯、三餐喺體院食」的情況下，食宿開支為0元。計算下來，85,560元「零用錢」收入變為30,260元，即每月2,521元、每日83元。

帖文一出引起關注，不少網民指，以為運動員出外比賽可報銷，蔡俊彥回應指，一般在港排名前4的運動員會有資助，第5至12名的運動員就要自費，「當然他們可以選擇留在香港不打比賽，但這樣當運動員便沒有意思了。」他又提到，體院有為運動員提供裝備、醫療等支援。

蔡俊彥之後又澄清，上述「收益表」並非其個人情況，「只是希望大家關注到部分隊友會遇到的情況，希望他們能得到更好的待遇」。不過，他今日突然清空Threads所有貼文。

2月埃及站世界盃分站賽

酒店 = $ 400*5晚 = $2000

機票 = $7000

食 =$150*5日 =$750

比賽報名費=$500

Total = $10250



5月中國大獎賽

酒店 = $400*5 晚 = $2000

機票 = $2000

食 =$150 *5日 =$750

比賽報名費=$900

Total =$5650



Total=$(10250+6250+12000+10900+10250+5650)

=$55300



2. 食宿( 唔出街搵朋友食飯,三餐係體院食)

=$0

總支出=$55300

一年零用錢= 收入-支出 =$85560-55300=$30260



▼8月2日 奧運金牌張家朗凱旋返港▼



+ 20

據體院精英訓練資助計劃，奧運獎牌得主「精英甲+」級別可獲44,500元「資助」，而在國際成年比賽中名列前2或3名者，為最低級別「成年隊」，每月有7,130元。