貨車司機被騙後綁架疑為騙子的同黨　並脫光其衣服審問　判囚6年

貨車司機聲稱遭一名叫「四眼」的男子行騙後，與兩男找來疑為「四眼」同黨的男子，並把該男子綁架到城門郊野公園，期間對該男子拳打腳踢，又搶去其現金及手機，並要他脫光衣服接受審問及拍片，並要他供出同黨，3小時後才獲放行。貨車司機今(5日)在高等法院承認綁架和搶劫兩罪，被判囚6年。



被告羅灼然，44歲，貨車司機。他承認於2021年3月28日至29日連同另外兩名不知名人士，在荃灣城門郊野公園城門水塘山邊綁架X及搶劫4000元現金及1部流動電話。

被告羅灼然在高等法院承認綁架等罪，判囚6年。（資料圖片）

事主X事後患嚴重創傷後壓力症

法官判刑時指，被告和另2人把X帶到郊野公園，期間把X打至頭破血流，又逼對方脫去衣服，以作羞辱，期間X更遭拍片紀錄。X事後患上嚴重創傷後壓力症候群，至今仍受困擾，判被告監禁6年。

X被指與四眼等人謀騙被告

案情指，X於2021年3月28日晚上11時許，在油麻地被誘登上一輛由被告駕駛的7人車，期間X遭兩名不知名的男子毆打。X被帶到荃灣城門水塘的郊野公園，被迫蹲下遭審問。期間，被告和男子甲指責X，和一名叫「四眼」的人合謀騙被告，X又被人用膠棍和鐵棍打頭和四肢。

給X兩天時間交出四眼

X其後被勒令脫去所有衣服，被告和男子甲繼續用棍打全身赤裸的X，X被打至頭破血流，被告稱會給予X兩天時間交出「四眼」，否則：「等人幫你收屍。」期間，三人又搶去X的4000元現金、價值7000元的手提電話等。男子乙曾拍下至少段。

X頭皮有裂傷右尾指骨折

約29日凌晨2時許，被告等人開車並把X載至葵涌的小巴站，讓X自行搭小巴離開。X被送院診治頭皮有裂傷，右手尾指骨折，四妓有多處瘀傷。被告於同年4月被捕，警方在其手機內發現兩段X被審問的影片。

案件編號：HCCC292/2023