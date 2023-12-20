「烏蠅頭」退役列車終過海　原裝重置灣仔水上運動區　明正式開放

港鐵今年九月宣布將兩卡退役的東鐵綫中期翻新列車（烏蠅頭）轉贈發展局，並將列車重置於灣仔水上運動及康樂主題區。事隔3個月，港鐵今日（20日）就聯同發展局舉辦開幕儀式，為已經完成改裝的列車剪綵，列車除了翻新，亦加上期間限定的聖誕佈置，將於本周四（21日）開放予市民參觀。



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車廂大部分獲原裝保留 駕駛室門改作透明玻璃供參觀

港鐵指，首卡「烏蠅頭」列車有一部份以聖誕主題點綴，其餘三份之二的車廂都以「原汁原味」保留；第二卡車廂則會移除坐椅、扶手等部件，改為多用途工作室，以供社區團體舉辦活動或工作坊。除此之外，駕駛室門亦換上透明玻璃門，令市民可一睹駕駛室的原貌。

改裝後的「烏蠅頭」重置於灣仔水上運動及康樂主題區，港鐵指，特別為此重新舖設路軌、軌枕與道碴，又為列車做防銹保養；日後將列車轉交予發展局後，會持續向當局提出保養建議。

車廂由本周四起，早上10時至晚上10時開放；至於主題區一旁搭建的車站主題開放公共休憩空間，則為24小時。

位置：灣仔「水上運動及康樂主題區」

聖誕佈置開放日期：2023年12月21日至2024年1月初

聖誕佈置亮燈時間：下午5時至晚上11時（12月22至1月1日將延至凌晨1時）



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「烏蠅頭」陪伴港人成長 冀以保傳計劃延續回憶

港鐵公司車務及創新總監李家潤開幕致詞時提到，港鐵服務港人超過45年，而每架退疫列車均陪伴港人成長，並盛載著集體回憶，如今「烏蠅頭」透過港鐵旗下的「退役列車保．傳計劃」，成功以另一種形式延續與市民的回憶，活出「第二生命」。他指，能夠帶「烏蠅頭」過海，全靠70多位員工努力，才成功造就今次的展區。

海濱事務委員會主席吳永順亦表示，過去20年港島區海濱一直開展接駁工作，目前灣仔區海濱長廊終於全面駁通開放，形容「段段有特色，處處有驚喜」。他感慨今次「烏蠅頭」出現是最大驚喜，將列車化作公共空間，成功美化海濱之餘，亦令市民了解到其貢獻，希望未來可吸引不同市民到訪，感受維港與節日氣氛。

車廂由本周四起，早上10時至晚上10時開放；至於主題區一旁搭建的車站主題開放公共休憩空間，則為24小時。

位置：灣仔「水上運動及康樂主題區」

聖誕佈置開放日期：2023年12月21日至2024年1月初

聖誕佈置亮燈時間：下午5時至晚上11時（12月22至1月1日將延至凌晨1時）

