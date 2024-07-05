結業潮｜道頓堀御好燒全線結業　將軍澳變形金剛餐廳開業半年關門

再有連鎖餐飲品牌全線結業，日本過江龍「道頓堀御好燒專門店」，雖然在2017年進軍香港期間曾風靡一時。惟時過境遷，最後一間位於旺角朗豪坊的分店，已在6月30日悄悄結業，即正式撤離香港市場。



至於售賣美式快餐的變形金剛主題店「Transformers︰The Ark」，其將軍澳中心分店經過半年裝修後，於去年12月開始營業，但好景不長，僅營運半年便在最近宣告結業。



道頓堀御好燒專門店，為日本著名的大阪燒連鎖餐廳品牌。（OpenRice相片）

道頓堀御好燒專門店2017年進軍香港 即大排長龍

道頓堀御好燒專門店（Okonomiyaki Dohtonbori）為日本著名的大阪燒連鎖餐廳品牌，成立於1990年，顧客可親身煎煮各款大阪燒，包括大阪燒、文字燒、廣島燒等，感受DIY的樂趣。

其後該品牌在2017年1月進軍香港，在尖沙咀K11 Art Mall開設首間香港分店，由本港飲食集團和心集團代理，更風靡一時，吸引大批港人排隊光顧。全盛時期開有10間分店，分布在港九新界。

道頓堀御好燒專門店顧客可親身煎煮各款大阪燒，包括大阪燒、文字燒、廣島燒等，感受DIY的樂趣。（日本官網相片）

道頓堀御好燒最後一間分店6.30結業

不過網上傳出指，道頓堀御好燒專門店，最後一間旺角朗豪坊分店，已於6月30日起結束營業。記者今午致電無人接聽，其後再向朗豪坊客服查詢，獲確認已在最近結業的消息。

雖然道頓堀御好燒專門店疑撤出本港市場，但官網顯示，除日本多間門店，澳洲及菲律賓也有海外分店。

+ 5

Transformers︰The Ark將軍澳店僅半年結業

全球首間變形金剛主題店「Transformers︰The Ark」，於去年4月23日在銅鑼灣羅素街開業，主要提供漢堡、炸雞等快餐美食。該店的設計靈感源於電影變形金剛中的The Ark太空飛船，向顧客提供沉浸式體驗。

不過，該品牌的將軍澳中心的分店，已於6月底結業。該分店經過長達半年時間裝修後，方在去年12月營業。即只經營約半年時間，便宣告結業。