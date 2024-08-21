警司陸振中涉危駕　稱阻陸開車卻綁上安全帶　事主抽泣一定有發生

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，及危駕並襲擊同袍案續審，女事主X今（21日）在區域法院第六天接受辯方盤問，並提及危駕事件，X稱當時與其他同事圖阻止醉酒的被告開車，她曾坐進前座乘客位圖拔出車匙，辯方卻指X當時有綁上安全帶，更在庭上播放涉案閉路電視片段後，質疑X的說法不實，X即抽泣稱：「一定有發生...你用其中一段質疑我...我在車度真係好驚架。」



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X。及在同年7月15日，在粉嶺一鳴路牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告陸振中否認曾非禮及襲擊其下屬。(朱棨新攝)

欲阻被告開車遭撥至倒地

X今作供時，講及被告在牽晴間停車場涉襲擊和危駕的事件。她指，當時擔心被告會開車，欲阻止對方，但越接近陸的車，越覺得危險。當她行近被告時，遭被告撥開倒地。X形容被告的動作：「好快，好突然，(X)個魂魄都未返嚟。」

曾嘗試拔車匙但不果

X續稱，被告其後登上其私家車，坐在司機位。她為阻止被告開車，遂上前至司機位和車門之間，期間被告多番關車門。被告及後把她推倒，她便走到私家車的前座乘客位，圖拔出車匙，但不果，被告隨後開車。

辯方質疑X當時綁上了安全帶

她指，被告當時「有少少失去理智」。辯方則指，X坐在前座乘客位時，有綁上安全帶。X此時開始抽泣稱：+「我真係唔記得.....記得都寫咗在口供，你係咁問我詳情，我已經記得幾多盡量記得。」

辯方播帶X即哭訴一定有發生

辯方播涉案閉路片段後，質疑X的說法不實，X哭訴：「一定有發生...你用其中一段質疑我...我在車度真係好驚架...所以我唔明你」。

案件編號：DCCC 137/2023