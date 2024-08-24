數十部待棄置電腦疑被外判工偷竊　生產力局：已報警料無外泄資料

香港生產力促進局今日（24日）公布近日例行清點時發現多部即將棄置、過往用於本局內部營運的手提電腦失蹤，經進一步調查後，懷疑有外判服務人員未經許可不當取走，經清點涉及數十部手提電腦、電腦硬碟等，已報警處理，警方已尋獲懷疑涉案人士。該局稱因有加密保護，料無資料外泄，但已通報個人資料私隱專員公署。



生產力局公布一宗懷疑電腦被盜事件。（資料圖片）

生產力局指，根據閉路電視紀錄，懷疑有外判服務人員在未經許可下，不當取走存放於已上鎖及有閉路電視監控的電腦房中待棄置的手提電腦。經點算後，確認共有數十部手提電腦、電腦硬碟、記憶體和顯示卡懷疑被盜。

生產力局指，已聯絡涉事手提電腦的前使用者，由於涉事手提電腦及硬碟已啟動加密技術保護，現時並無發現任何資料外泄，但為謹慎起見已就事件通報個人資料私隱專員公署。

該局指因懷疑涉刑事成分已報警處理，局方知悉警方已尋獲懷疑涉案人士，會繼續積極配合警方的調查工作和全面提供協助。