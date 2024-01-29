老牌本地鋼鐵廠智能生產降成本　研設電弧爐年將百噸廢鋼變建材

政府推出「新型工業化資助計劃」，將智慧製造及創新科技普及至本地現存工廠。本港老牌公司紹榮鋼鐵廠紹獲生產力局協助，引入機械臂、智能監測與冷卻技術，以解決人手日益老化、不足等問題，甚至可以生產符合內地標準的鋼材，打開內地市場。公司看準香港電力供應穩定，目標打造香港首個回收再造鋼材的電弧爐，以處理本港每年約80至100萬噸廢鋼，重煉成建材再供應予本地使用。



▼1月24日 生產力局推廣智慧製造及創新科技普及▼



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新型工業化資助計劃助40間本地工廠智能化

上屆政府曾就著「工業4.0」，於2020年推行「再工業化資助計劃」，將智慧製造及創新科技普及至本地現存工廠；來到特首李家超任內，計劃則於上年底易名為「新型工業化資助計劃」。而政府旗下的生產力局，則負責協助各類工廠智能化、增加生產效率。

生產力局表示，目前協作在港企業建立的智能生產線，一共有67條。其中有56條線正在建立中，涉及40間工廠，行業則包括高端電子產品、食品加工、高強度建築材料、新興納米材料、GMP中成藥、保健產品及紡織等；而已完成的11條智能生產線，則包括生命健康及食品。

局方目前亦與20間不同企業，正就合作計劃商討，當中有部分工廠更互有提供製作物料；局方就期望未來5年內，可將合作公司增至超過100間。

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紹榮鋼鐵廠：引入機械臂、智能監測與冷卻技術減少成本

局方指，正進行的項目總額超過港幣6,600萬元，而資助總額約港幣3,200萬元，當中申請的資助包括「新型工業化資助計劃」（前稱「再工業化資助計劃」），可一次獲批項目總開支的三分之一或最多1,500萬港元；另有「投資研發現金回贈計劃」，可獲最多4,500萬元的資助。

全港唯一大型軋鋼廠、開業超過70年的紹榮鋼鐵廠，第三代負責人龐心怡表示，生產力局為工廠引入機械臂、智能監測與冷卻技術，在減少成本之餘，甚至可以生產符合內地標準的鋼材，令鋼鐵廠可在日益稀缺的人手下，仍然能夠開拓新市場。

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電弧爐煉廢鋼轉為建材 可供應大灣區

龐心怡表示，鋼鐵廠由昔日做拆船、到轉型製鋼，未來若要再次轉型，則會放眼於設立本港首個電弧爐，將本地廢鋼回收重煉，而相比目前以傳統方式製鋼，電弧爐則能有效減低碳排放。她續指，電弧爐自1970年代到現在原理都一樣，而香港正好擁有設立電弧爐的兩大條件——廢鐵與電力，而本港每年有約80至100萬噸廢鋼，在原料上綽綽有餘，加上供電一直穩定，成為本港設立廢鋼回收的最大優勢，故她希望以香港產生的廢鋼，重煉成建材再供應予香港使用，甚至整個大灣區。

開業超過70年的紹榮鋼鐵廠稱，未來若要再次轉型，會放眼於設立本港首個電弧爐，將本地廢鋼回收重煉，目前以傳統方式製鋼。（廖雁雄攝）

專營客製化電路板的PDSTE就指，現時工廠只有一條生產線，故正與生產力局洽商合約，預計透過局方資助，可新設多一條全自動化的智能生產線，期望可增過150%的產能。負責人鄧詠詩表示，過去每個客戶，可能需要數十個不同的電路板型號，故廠方採取精工製作形式，為客戶提供不斷修改的服務，當中就全本地生產的高檔咖啡機公司Decent Espresso。

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生產力局首席數碼總監：本土市場仍會有市場需求

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，現時本港的工廠已不再是跟隨傳統工廠般追求「低成本、高產量」，而是專注如何提供一些獨特產品、服務的「精工產業」。他認為這種方式其實可能更加適合香港的工業發展形式，並在綜合科研、工程、設計、服務方面等條件下，工廠可以高檔生產路線作招徠。

黎少斌認為，如果只考慮全球工業競爭力，當然難言香港事事有優勢，但若然以供應地點與本地市場需求作考量，則仍會有市場需求，因為本土市場往往需要即時得到回應，難以長期依賴其他國家的生產商。

他又指，香港營運工廠的成本雖貴，但通過自動化技術改良產量，仍然具備不少競爭力，而若然要將香港定位成國際創科城市，則需要有應用場景去幫助科研人員實地工作、試行。