梁朝偉捐300萬獎學金　劍擊運動員及殘奧泳手等190名弱勢學生受惠

香港兒科醫學會與香港小童群益會舉辦的「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2024」，今日（25日）向190名得獎兒童及青少年頒發獎學金，其中20名為「卓越成就獎學金」，當中包括為港出戰國際賽的年輕劍擊運動員，另有得主正代表港隊出戰巴黎殘奧，以及長期進出醫院的先天性心臟病患者。



該獎學金獲影帝梁朝偉捐出300萬元支持，他出錢又出力，同時擔任活動發言人。他另捐出法籍華裔畫家趙無極畫作供拍賣，所得資金將用於下屆獎學金。



「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2024」今日（25日）向190名得獎兒童及青少年頒發獎學金。捐款人影帝梁朝偉（後左八）親自出席。（小童群益會提供圖片）

今屆獎學金當中，有20名「卓越成就獎學金」得主，包括10位小學組，以及10位中學組得主，每人可獲2萬元獎學金。來自55間小學及115間中學，合共170名「潛力發展獎學金」得主，則每人獲得1.5萬元獎學金，可用於學習相關支出或購買訓練器材。

中學組得主之一陸浚諾是劍擊運動員 患有一型糖尿病

身患一型糖尿病的中學組得主陸浚諾，平日需要自己「拮手指」驗血糖及打胰島素針，以及嚴格控制飲食、血糖。熱愛劍擊的他，自中學起，已代表香港參加國際比賽，更曾於沙地阿拉伯的青年世錦賽獲得個人銅牌、亞洲青少年錦標賽獲團體金牌，以及全港U17和U20取得劍擊金牌及銀牌等。他相信只要堅持正向信念，便可活出精彩人生。

巴黎殘奧港泳手吳卓恩同獲獎 屢次國際賽奪獎牌

另一名同組得主吳卓恩，自小患有輕度侏儒症，透過游泳改善身體情況的她，後來參加「殘疾人運動員推廣計劃」在體院受訓。憑着熱情與堅韌意志，她代表香港傷殘人士體育協會游泳隊，數度於歐洲的100、200米蛙泳比賽奪得獎牌，並曾於杭州亞運比賽取得100米背泳銅牌，現時她亦正代表港隊於巴黎殘奧運動會比賽。

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患有先天性心臟疾病的小學組得主陳表謙，則自小需要往來醫院檢查、覆診，一歲時更曾因心臟開胸手術幾乎喪命，而日後他仍有可能要再接受高風險手術。不過熱愛演戲的陳表謙仍然希望繼續深造，期望日後成為一名出色導演；而知道自己生命有限，他更把握每一天，平日會與家人做義工，以自身鼓勵他人。

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捐300萬資助 梁朝偉：希望令更多人關注和支持呢班小朋友

小學群益會指，今屆得獎名額升至190人，受惠學生翻逾9倍，有賴梁朝偉捐出300萬元，以及捐出私人珍藏畫作支持獎學金來年經費。

梁朝偉表示，去年參加活動時，聽到小朋友的得獎感受，「我覺得佢哋好堅強和好懂得感恩。期望佢哋繼續努力、堅強面對生命。我希望對佢哋有啲支持，也希望可以透過我，令更多人關注和支持呢班小朋友。」

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小學群益會另指，今屆獲得「卓越成就獎學金」得主中，有超過一半為長期病患者或基層兒童，有四成五具特殊教育需要；而「潛力發展獎學金」 得主中，則有超過三成為長期病患者或基層兒童，逾六成具特殊教育需要。