60學生獲政府獎學金海外升學　DSE超級狀元鍾栢綸讀倫敦帝國學院

教育局今日（23曰）舉行2024年度香港卓越獎學金計劃頒獎禮，有60名學生獲選為第十屆獎學金得主，他們將入讀境外知名大學，當中51人升讀學士學位課程，九人則升讀研究院課程。



應屆DSE中學文憑試超級狀元、喇沙書院學生鍾栢綸是得獎學之一，他將到英國倫敦帝國學院（Imperial College London）讀經濟、金融及數據科學理學士課程。



教育局今日（23日）舉行2024年度香港卓越獎學金計劃頒獎禮，有60名學生獲獎。局長蔡若蓮（前右三)致辭。 （政府新聞處圖片)

大部份到英國升學 倫敦帝國學院、牛津大學及劍橋大學佔最多

教育局表示，得獎學生均在香港完成正規中學教育，包括修讀本地及非本地課程，他們將入讀境外知名大學，當中51人升讀學士學位課程，九人則升讀研究院課程。得獎者當中超過一半人選修與科學、技術、工程和數學（STEM）有關的課程，其他學科包括法律、文科、文化及表演藝術、醫學及健康科學，以及社會科學等。

他們升讀的學府除了一流綜合大學外，亦有世界級專科學院，整體上有39人到英國升學，其他則主要多美國。其中11人入讀倫敦帝國學院，9人入讀牛津大學，8人入讀劍橋大學，4人讀倫敦政治經濟學院，另4人讀史丹福大學，其他入讀院校包括倫敦大學學院、倫敦國王學院、耶魯大學、加州大學洛杉磯分校、哈佛大學、哥倫比亞大學等；此外尚有皇家音樂學院、帕森設計學院、新英格蘭音樂學院等。

▼2024年度香港卓越獎學金得獎者名單▼

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蔡若蓮勉勵得獎者向世界說好香港故事

教育局局長蔡若蓮在典禮上致辭時表示，年輕人是香港的未來、希望和棟樑，更是推動社會和經濟長遠發展的引擎。她指政府一直十分重視青年發展，致力培育年輕一代，獎學金計劃正好彰顯政府在促進下一代人才發展方面的承擔和努力。

她勉勵得獎者以學生大使的身份向世界說好香港故事，並善用他們的知識和專業技能，學成歸來貢獻香港，把握國家發展帶來的龐大機遇。

教育局局長蔡若蓮致辭時表示，獎學金計劃正好彰顯政府在促進下一代人才發展方面的承擔和努力。 （政府新聞處圖片)

鍾栢綸放榜日稱有打算畢業後回港發展

今年10名DSE中學文憑試狀元多數留港升學，不過喇沙書院超級狀元鍾栢綸早已計劃到外國升學，他為今屆獎學金其中一名得主，將讀倫敦帝國學院的經濟、金融及數據科學理學士課程，他在上月中放榜時表示，因長遠看好香港經濟的發展，有打算畢業後回港發展，因該學科能讓他學習到金融經濟如何能與大數據融合，優化社會制度。

鍾栢綸指英國此學科十分獨特，它能夠將傳統學科，例如經濟與大數據等新進學科融合起來，對可持續發展領域十分重要。他認為這是一個新領域，而正因如此才更需要運用數據分析，例如利用數據分析如何減少碳足印。「我都好期待，或者我都好想返來香港，貢獻返我哋自己嘅社會，（令）香港可持續發展都有一個進展」

他在去年到杜拜做環保大使，因而對經濟與可持續發展產生興趣，亦知道自己背負很多人的期望，又感激父母讓他放手去試。

鍾栢綸在中英數，以及化學、經濟、物理、數學延伸部份（代數與微積分）取得5**成績，而公民與社會發展科獲達標成績。

17歲超級狀元、來自喇沙書院的鍾栢綸（左），在中英數外，亦在化學、經濟、物理、數學延伸部份（代數與微積分）取得5**成績。（董素琛攝）

可獲最多50萬學費及助學金資助 需承諾畢業後回港工作最少2年

局方表示，本屆獎學金計劃共有923名申請人競逐，得獎者除學業成績超著，亦展露卓越的領導才能。由於遴選仍在進行，在頒獎禮後或會有更多申請人獲頒獎學金。

該獎學金計劃在2014年11月推出，並自2019／20學年起恆常化，資助本地學生升讀境外知名大學，以期培養具備環球視野、國際網絡，以及一流教育水平的頂尖人才，從而提升香港於全球化知識型經濟環境下作為亞洲國際都會的競爭力。獎學金計劃自推行以來，共有930名學生受惠。

所有得獎者毋須通過入息資產審查均可獲發獎學金以支付學費，以每年30萬港元為上限，兩者以數額較小者為準；需要額外支援升學的學生可獲發經入息資產審查的助學金，以每名學生每年20萬港元為上限，用以支付生活及其他學習上的開支。

申請者須擁有本港居留權或本港入境權或持單程證進入香港；以及在境外課程開展前連續在港住滿三整年。得獎者(包括奬學金名銜得獎者)必須修畢指定課程，並承諾畢業後回港工作最少兩年，或相當於獲獎學金資助的年期，兩者以較長者為準；然而秘書處可彈性處理個別申請，決定是否在特殊情況下適當地延期執行或豁免有關承諾回港工作的規定。