Lunch哥李國永與退休女子涉騷擾死因庭證人　被裁定藐視法庭罪成

人稱「Lunch哥」的男子李國永，涉與一名退休女保安於2022年8月，騷擾死因庭案件的證人，李被指罵證人及舉中指，兩人早前否認藐視法庭罪受審，法官陳慶偉今（26日）在高院頒下判辭，裁定兩名被告罪名成立，案件押後至9月20日求情及判刑。



兩名被告：李國永（案發時17歲，學生），及賴瑞英（案發時65歲，退休保安）。賴不爭議她案發時舉起右手指罵事主。本案主要爭議兩名被告是否知悉本案3名事主為該死因聆訊的證人；李案發時有否向證人舉中指辱罵，和指控他們「畀假口供」；及兩被告的行為是否有導致證人對上庭作供卻步的風險。

被告李國永否認藐視法庭。(劉安琪攝)

H女士供稱，她於2020年就一宗死因庭案件出庭作供。當她和另外兩名證人一同離開法庭時，隨即遭一群人包圍和指罵，期間有人指控H女士在庭上作假口供。H女士確認，李國永案發時曾舉起兩隻中指，又不斷罵H女士等人。另外一名死因證人C小姐亦指，案發時在人群中認出「Lunch哥」，指他當時舉起兩隻中指及說粗口。

東區重案組男督察供稱，他當日陪同死因案證人離開法庭時，見到李在人群中舉兩隻中指並講粗口。他亦留意到賴在離人群2至3米外的地方，大叫：「死啦你。」並夾雜一些粗口。男督察稱感覺賴當時似在吶喊助威和指揮其他人，因為大部份示威者均包圍著證人，唯獨賴站在一段距離外，感覺在外圍監察和指揮他人。

案件編號：HCMP 2254/2020