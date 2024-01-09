Lunch哥李國永等涉滋擾死因案證人　女事主重看片泣稱好驚唔想睇

被人稱「Lunch哥」的男子李國永，涉與一名退休女保安騷擾死因庭案件的證人，其中李國永被指舉中指並指罵證人。兩人因而被控藐視法庭罪，案件今（9日）在高等法院開審。其中一名死因聆訊的女證人供稱，案發時遭多人包圍和指罵感到十分害怕，在觀看當日片段時更一度泣不成聲。法官陳慶偉見狀暫時休庭，安慰證人：「唔需要驚。」又稱：「好相信無人夠膽喺我呢個法庭搞事，全香港最惡既人我都見過。」審訊周四續。



被告李國永否認藐視法庭。(劉安琪攝)

爭議是否知3名事主是案中證人

兩名被告分別為學生李國永（案發時17歲）及退休保安賴瑞英（案發時65歲）。原告指，賴不爭議她案發時舉起右手指罵事主。本案主要爭議為，兩名被告是否知悉本案3名事主為該死因聆訊的證人；李案發時有否向證人舉中指辱罵，和指控他們「畀假口供」；及兩被告的行為是否有導致證人對上庭作供卻步的風險。

H女士稱當時好驚怕會被打

H女士供稱，她於2020年就一宗死因庭案件出庭作供。原告方引述其證供指，當她和另外兩名證人一同離開法庭時，隨即遭一群人包圍和指罵，期間有人指控H女士在庭上作假口供。H女士同意說法，自言當時感到很害怕，稱：「好驚佢地會郁手打我哋。」

口供曾提李有舉起兩隻中指

原告方續指，H女士多次在口供提及李國永，指他案發時曾舉起兩隻中指，又不斷罵H女士等人。H女士憶述，她初時與李有短暫的眼神接觸，見到他從後一路指罵她到其前方。她當時感到十分害怕，形容：「好驚佢整到我哋。」惟H女士稱沒有聽到，李案發時曾稱：「你地小心啲揸車」或「夠膽就部車撞埋嚟啦」等。

承認當時環境混亂

H女士接受辯方盤問時同意當時環境混亂，除了指罵她們的人外，附近還有記者和開路的警員。她除了初時曾望了望李外，之後長時間都低頭行走，沒有打算回應任何人，只是想快點上車離開。

H女士看片後情緒激動

庭上之後播放案發時的片段，H女士觀看時突然間情緒波動，泣聲道：「我唔想睇番，我好驚。」法官見狀詢問她是否需時間休息，並安慰說：「你喺呢個法庭唔需要驚，OK？我地有好多警務人員，都有我地法庭保安喺到，唔需要驚。」法官又提醒H女士若有任何人在審訊期間騷擾她，不論事情大小，均可透過書記通知他處理，並稱：「好相信無人夠膽喺我呢個法庭搞事，全香港最惡既人我都見過。」

案件編號：HCMP 2254/2020