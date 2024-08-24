安達臣道巴士線花落誰家快揭盅　陳恒鑌被「放風」批予城巴將報警

兩間專營巴士公司九巴及城巴近年就開展九龍及新界區新線激烈競爭，「戰場」由皇后山、十四鄉，一直到即將入伙的觀塘安達臣道石礦場發展區。

今日（24日）有討論區放出「風聲」，引述立法會交通事務委員會主席陳恒鑌消息稱運輸署已將安達臣道4條巴士線批予城巴，瞬即引起巴士迷及居民討論。不過，陳恒鑌隨即在Facebook澄清不知情，指有人冒充其名義發放失實消息，將報警處理。

至於4條新線最終花落誰家，《香港01》接獲多於一個消息稱運輸署暫未正式批出，但短期內會有結果。



安達臣道石礦場發展用地。（資料圖片／李澤彤攝）

九巴及城巴過去就多個新發展區的新巴士線展開激烈競爭，其中城巴早前在新界區「搶攤」成功，先後獲批粉嶺皇后山及西貢十四鄉。

關鍵來到觀塘安達臣道石礦場發展區新巴士線，兩巴在招標前已不斷「過招」指有意投標，九巴更提出有意用電動巴士營運，甚至今年6月更曾派遣雙層電動巴到安達邨總站「展示實力」。

據運輸署2022至23年度巴士路線計劃提及，計劃開辦4條新巴士線，來往鑽石山、深水埗、九龍站及中環林士街，原預計2023年開辦，但最終因住宅項目問題而延期。

九巴早前指有意用電動巴士營運安達臣道石礦場發展區。(資料圖片/梁鵬威攝)

城巴多次指有意入標營運安達臣道巴士線。（資料圖片/盧翊銘攝）

安達臣道交通一直備受咎病，不少當區居民及巴士迷對新巴士線早已翹首以待，對最終花落誰家也是十分在意。Facebook群組「巴士迷俱樂部」今早突然有網民留言，引述引述立法會交通事務委員會主席陳恒鑌消息，稱已批予城巴，更指「文件後補」。

有討論區8月24日放出「風聲」，引述立法會交通事務委員會主席陳恒鑌消息稱運輸署已將安達臣道4條巴士線批予城巴。不過，陳恒鑌隨即在Facebook澄清指有人冒充其名義發放失實消息，將報警處理。

其後有專頁轉發貼文，貼出4條新線資料，指總站是安達臣道總站會在安峯，四條線分別是來往鑽石山的循環線，路經朗然、安泰、彩虹等；以及往深水埗、九龍站再中環林士街的巴士線，內容與運輸署早前公布相同。

陳恒鑌發文澄清有群組冒充其名義發布巴士線路消息，將報警處理。（資料圖片/蘇煒然攝）

正當居民及巴士迷就消息展開熱熾討論之際，作為「消息來源」的陳恒鑌隨即發文澄清，有群組冒充其名義發布巴士線路消息，強調對內容不知情，也從未向任何人提過類似事件，要求群組負責人即時刪除貼文及澄清，以正視聽，他更指會就事件報警。

新線到底何時批？《香港01》接獲多個消息來源，指運輸署審批已到最後階段，暫未正式批出，但短期內會有結果。