居屋2024｜逆市削折扣改市價七折出售　房委會：目標申請者入息增

房委會「居屋2024」將推售7,132伙，以市價七折定價，折扣率比去年的六二折少8個百分點，以致兩年實際出售呎價相若，並沒有隨私人樓宇樓價下跌。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今日（27日）在會後解釋，一直按2018年起使用的既定機制，評估目標對象的可承擔能力並計算折扣，供款不超過達入息中位數者的收入四成，由於中位數加至平均46,000元，他們有能力負擔更多供款，故削折扣至市價七折。



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房委會資助房屋小組委員會今日（27日）通過「居屋2024」詳情，將推售共5個居屋項目、涉及7,132伙，包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑和油塘高曦苑。近日樓價下跌，房委會反而削減折扣，由去年的市價六二折變七折出售，售價約143萬至467萬元。

黃碧如：以供樓款項不超過達入息中位數者收入四成計算

黃碧如表示，按市價七折為根據2018年沿用既定機制，計算目標對象的可承擔能力而計算出來。她解釋，可負擔程度指不少於四分之三的推售單位售價，其供樓款項不超過達入息中位數者的收入四成。她指目標申請者入息有增加至平均46,000元，因此「供樓支出都會少咗」。

市況正在下滑，被問到折扣高會否減少與私樓差距，以致吸引力降，她稱「不會同私人市場比較，不是我們目標」。她表示，指居屋出售對象不同於私樓，「基本上是兩類人，不存在爭生意。」她指居屋仍然有好多人申請，不擔心受歡迎程度，「要幫的始終都要幫。」

她續指，居屋是幫助不能負擔私人市場的市民能達成置業夢想，公帑要用得其所。她強調計算折扣的基礎是合適和公平，不覺得居屋會沒有吸引力，並指還有按揭擔保、還款期長等優勢。

黃碧如稱居屋出售對象不同於私樓，「基本上是兩類人，不存在爭生意。」（黃浩謙攝）

家有長者、初生優先選樓合共4成 一人申請分為每項目一成

另外，她表示會沿用選樓次序，今年優先群組除了「家有長者」，亦配合去年施政報告增「家有初生」。以往「家有長者優先選樓計劃」的配額有3成，今年則加上「家有初生」，兩計劃共享4成配額，合共2,900個單位。

至於一人申請，今年配額仍是一成，合共700個單位。不過今年由所有項目總數的一成，改為每個項目的一成。黃表示，希望令申請者有合適機會揀選到想居住的房屋，如果心儀項目配額用完，才考慮其他項目。

委員梁文廣：居屋仍受夾心階層歡迎

對於折扣減少，立法會議員、房委會資助房屋小組委員會委員梁文廣表示，市民決定是否買居屋「不是從折扣去睇，而是睇價錢」，他又稱居屋售價與市面上相同質素的樓盤比較仍具吸引力，「400多萬買到有兩房的單位，比較少。」他續指，買樓是重要人生決定，市民一定深思熟慮，並稱以往居屋申請都超額十幾倍，可見仍受夾心階層歡迎。

黃碧如強調，計算折扣的基礎是合適和公平，不覺得居屋會沒有吸引力。（黃浩謙攝）

白表家庭入息和資產限額下調

今期居屋白表家庭入息和資產限額亦會因應負擔能力調整下調，建議入息上限由6.2萬減至6萬元，資產限額由147萬減至123萬元。至於單身白表申請者入息及資產限額則分別減至3萬元及61.5萬元。

另外，房委會亦會重售北角驥華苑等7個居屋項目的撻訂單位，總共67個，其中啟欣苑有單位只有186平方呎，屬今次最小單位；觀塘安秀苑佔最多，達31個單位。黃碧如表示，重售單位及租置單位數目分別會於揀樓前2個月及3個月確認。

今期居屋料第4季攪珠，明年第2季開始揀樓。