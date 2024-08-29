樂悠咭｜ 臨時申請服務中心運作至9月8日 一文看清申請方法
撰文：鍾蒨宜
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自本周日（25日）起，2元搭車優惠改用新安排，長者須使用樂悠咭才能享用優惠，長者八達通不再適用。如要申請樂悠咭，長者可選擇前往臨時申請服務中心，亦可透過郵寄及網上申請。
政府宣佈，若有長者未有申請樂悠咭，可親身前往八間「樂悠咭」臨時申請服務中心。服務中心將會運作至9月8日（星期日），辦公時間為每日上午9時至下午8時。
「樂悠咭」臨時申請服務中心地址
港島區：
堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室（香港堅尼地城石山街12號）
禮頓山社區會堂地下會議室（香港灣仔黃泥涌道133號）
九龍區：
黃大仙社區中心2樓210室（九龍黃大仙正德街104號）
旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室（九龍旺角上海街557號）
新界區：
大元社區會堂地下會議室（新界大埔大元邨）
北區社區中心4樓會議室（新界上水龍運街2號）
葵芳社區會堂地下活動室（新界葵涌禮芳街2號）
朗屏社區會堂地下會議室（新界元朗朗屏邨）
紙本及網上申請方法
除親身前往中心之外，亦可作紙本申請。點擊下載申請表
步驟一：準備申請所需文件
步驟二：在申請表上的指定位置貼上身份證副本及彩色護照證件相片
步驟三：填寫個人資料及申請日期（注意個人資料必須與身份證相同）
步驟四：在指定位置簽名或蓋章
步驟五：剪下申請條款，並將申請表放入內附的信封
步驟六：如自備信封，需自備郵票，並在信封面須寫上正確地址及註明「樂悠咭申請」
至於網上申請，則可透過八達通應用程式辦理。
任何年滿60歲，或在申請日起計的未來3個月將年滿60歲的長者便符合申請樂悠咭資格。持有有效香港智能身份證的香港居民，只需提供香港身份證正本及彩色護照證件相片便可遞交申請。申請詳情可瀏覽「樂悠咭」網頁或致電樂悠咭申請服務熱線3147 1388查詢。
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