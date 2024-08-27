樂悠咭新優惠懶人包｜教你賺$800回贈　譚仔半價＋阿信屋全場7折

樂悠咭優惠合集2024！樂悠咭除了可以享有$2乘車優惠，食玩買都一樣有優惠！八達通公司推出3大驚喜優惠，由8月28日起，只要使用樂悠咭在參與商戶單次消費滿$100或以上，即有$8現金回贈，最多可賺高達$800！仲有其他驚喜優惠，即看內文！



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樂悠咭3大優惠 $800現金回贈／大家樂$1奶茶、$28茶餐

樂悠咭優惠【1】消費滿$100享$8現金回贈

八達通公司大派$828萬！由8月28日起至9月10日一連兩星期，只要用樂悠咭在參與商戶單次消費滿$100或以上，即可享有$8現金回贈，而每張樂悠咭最多更可賺$800現金回贈！開始領取日期為完成單次合資格零售交易後第3日，可以透過八達通App或前往八達通服務站拍卡領取。

八達通公司大派$828萬，每張樂悠咭最多可轉$800現金回贈。（圖片來源：八達通卡有限公司）

樂悠咭大派$828萬優惠詳情：

優惠日期：2024年8月28日至9月10日

優惠內容：在參與商戶單次消費滿$100或以上，即可享有$8現金回贈（最多可獲得高達$800的增值額）

如何領取：透過八達通App或前往八達通服務站拍卡領取

領取期限：2024年8月31日至10月20日



樂悠咭優惠【2】超過60個商戶連串快閃優惠

八達通公司連同超過60個商戶推出連串快閃優惠，參與商戶包括大家樂、譚仔雲南米線、Circle K、萬寧、百佳、一粥麵等，老友記去食玩買都有優惠！有部分快閃優惠更是一日限定，萬勿錯過！

8月28日一日限定優惠：

【1】美心

快閃優惠：晚市鐵板雜扒套餐72折

【2】譚仔雲南米線

快閃優惠：雞肉淮山清湯米線半價

【3】譚仔三哥

快閃優惠：雞肉魚腐清湯米線半價

【4】759阿信屋

快閃優惠：全場貨品7折

【5】優品360／FoodVille

快閃優惠：珍殿紅燒鮑魚4隻裝$20／罐

【6】麥奀記

快閃優惠：世家雲吞麵首28份$8；其後$28／份

【7】實惠

快閃優惠：購買家品滿$100即減$28

【8】爭鮮

快閃優惠：外帶三文魚壽司10貫減$8

【9】吉野家

快閃優惠：任何惠顧送炸日式雞肉餃子（3隻）

【10】foodrepublic／FOOD OPERA

快閃優惠：熱奶茶／熱咖啡$10



參與商戶列表如下：

828樂悠節參與商戶列表（圖片來源：八達通卡有限公司）

樂悠咭優惠【3】全年優惠隨時嘟

於八達通App內點選「好賞嘟」，就可以了解828樂悠節參與商戶快閃及全年優惠！

全年適用優惠：

【1】萬寧｜逢周二自家品牌單件產品85折

【2】美心西餅｜任何原價產品享92折

【3】美心MX｜任何惠顧滿50元減6元

【4】爭鮮｜指定產品減3元

【5】BreadTalk｜任何惠顧享9折

【6】大食代及食代館｜惠顧滿正價60元享9折等



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