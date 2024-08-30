國家隊訪港｜酒店外粉絲手機看滙演直播 媽媽攜24年前與陳夢合影
撰文：林遠航
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國家隊運動員代表團昨日起訪港三日，今晚到伊莉沙伯體育館出席大滙演。大滙演門票早已售清，有未能買到飛的國家隊支持者，留守代表團下塌的酒店外，等待偶像歸來。期間，不少人用手機觀看大滙演直播，一名媽媽帶同與乒乓球女單金牌得主陳夢24年前的合照到場，希望交到陳夢手中。
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在國家隊下塌的尖東海景嘉福洲際酒店，晚上仍有近百人到場，希望等待健兒們完成大滙演，返回酒店。不少人拿出手機，觀看大滙演直播。
另外，一名媽媽帶同一對子女到場，手中持有她與時年6歲的陳夢之合照，表示希望交到陳夢手中。她表示，24年前到山東交流，認識了陳夢，經過2021年東奧，發現當年認識的小女生已成奧運金牌，十分欣賞她這24年來的堅持和努力，又認為此事極有緣份。她今日早上曾到山頂，嘗試交照片給陳夢，但不成功，知道她明日離港，便到場嘗試。
來自山東的李小姐陪兒子開學，晚上在酒店外一邊觀看直播，一邊等待運動員歸來。她向記者表示，來港前已知道運動員來港的消息，但未能成功購票，又指自己今天才有空跟他們的行程，曾到過伊館門外，見到「莎莎」孫穎莎，形容心情激動。她又表示，大滙演辦得「挺好的」，「看到每一個場面都挺興奮」。
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