國家隊訪港｜大匯演全紅嬋廣東話講恭喜發財　結束被包圍合影

巴黎奧運國家隊代表團展開第二日訪港行程，運動員晚上在灣仔伊利沙伯體育館進行大匯演，備受矚目的跳水金牌全紅嬋表現活潑，不僅獲送兩個公仔，更用廣東話祝大家「恭喜發財」，結束時甚至被眾人包圍合影。



巴黎奧運國家隊金牌運動員8月30日晚上在灣仔伊館參與大匯演。全紅嬋與主持汪明荃等一同自拍。（夏家朗攝）

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大匯演今早8時開始，超時到接近10時才結束。全紅嬋入場時興奮與主持之一的王祖藍大力握手。跳水隊夢之隊10人在眾多運動員中壓軸出場，主持人介紹到全紅嬋時全體歡呼。

主持人詢問到全紅嬋時，她先用廣東話向大家打招呼：「大家好，我係全紅嬋，祝大家恭喜發財。」隊友陳芋汐則以廣東話祝大家中秋節快樂。

巴黎奧運國家隊金牌運動員8月30日晚上在灣仔伊館參與大匯演。全紅嬋獲無綫電視送上吉祥物TVBuddy公仔。（夏家朗攝）

到處都拿著公仔的全紅嬋，獲主持人贈送無綫電視吉祥物TVBuddy公仔，返回後台謝幕時再出來時，又再拿到一個全新的TVBuddy公仔，並抱着兩個公仔走到台前謝幕。

大匯演結尾時，歌手楊千嬅獻唱，全紅嬋則舉高手機自拍。之後再一次成為焦點所在，被汪明荃、王祖藍、楊千嬅等及多名運動員將包圍合照及自拍。