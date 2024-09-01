護牙飲食法則　少嗜甜酸多咀嚼

想保持一口健康、潔淨的牙齒，定期接受洗牙等牙科治療以外，其實也可從飲食著手。除了少食酸度或糖份高的食物，減低牙齒耗損；多吃以下介紹的食物或營養素，也有護齒的功效。



撰文：醫善同行醫學顧問、註冊營養師胡凱恩



醫善同行醫學顧問、註冊營養師胡凱恩

食物最常引致的牙科疾病是蛀牙。每次進食時，口腔的酸鹼值都會被食物影響；當酸鹼值低於pH5.5時，牙齒表面的礦物質便會開始流失，長此下去會增加蛀牙機會。具體包括以下兩大類食物：

．高糖份或澱粉質食物。例如糖、汽水、朱古力、各式甜品，以至常見的運動飲品等，接觸到牙腔內的細菌或牙菌斑，就會產生酸素，影響口腔的酸鹼度。

．酸度高的食物或飲品。常見如橙汁（約pH3.8）、啤酒（約pH4.4）外，醃製小食如醃菜、白蘿蔔或涼果（約pH3.2）也屬此類別。酸度高的食物也有機會侵蝕琺瑯質，不宜多吃多喝。



想保持一口健康、潔淨的牙齒，定期接受洗牙等牙科治療以外，其實也可從飲食著手。除了少食酸度或糖份高的食物，減低牙齒耗損；多吃以下介紹的食物或營養素，也有護齒的功效。（Gettyimages／視覺中國）

除了影響口腔酸鹼值，日常進食黏性重或易碎的食物，例如軟糖、乾果，以至薯片等，如果跌入牙縫後，長時間沒被清走，也會增加蛀牙甚至牙周病風險（配戴矯齒器或活動假牙的人士，更不宜吃太黏的食物）。另外，太硬的食物，當然也會增加「咬崩牙」或其他牙齒耗損的機會。

從營養師角度來說，除刷牙外，從飲食著手保護牙齒同樣重要。應盡量維持一日三餐，減少餐與餐中間進食次數。以下幾類食物或飲品，均對牙齒有益處，長遠而言有助減慢牙齒耗損。

．高纖生果及蔬菜。口腔的酸鹼值由口水和唾液來維持，所以在咀嚼食物時，分泌的口水有中和食物酸素的作用；而進食高纖生果及蔬菜、增加咀嚼次數，可以增加口水分泌量。

．乳製品，例如牛奶、乳酪和芝士。含有豐富的鈣質及磷質，有助補充牙齒琺瑯質，鞏固牙齒。惟要留意部份乳製品或含較高糖份或者脂肪，建議選擇低糖、低脂產品

．綠茶和紅茶。兩者都帶有多酚和黃酮素，有助殺死牙齒表面細菌或減慢細菌滋生，減少細菌產生酸素侵蝕牙齒。無糖的茶飲亦有助減低口腔的酸素，所以吃酸度高的食物後，喝茶有中和作用。

．無糖香口膠。雖然帶有黏性，不過較難長時間黏附牙縫。而且，香口膠能增加口水分泌，沖走殘餘的牙齒表面物質，中和口腔的酸鹼值。



每次進食都是對牙齒的一個考驗；改變飲食習慣，每餐減少對牙齒的負擔，才是護牙的不二法門。（VCG）

我們常在洗牙或牙科治療後，問牙醫如何保養牙齒。其實，每次進食都是對牙齒的一個考驗；改變飲食習慣，每餐減少對牙齒的負擔，才是護牙的不二法門。

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