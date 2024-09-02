段崇智主持任內最後一屆開學禮　冀新生參加升旗禮培養對國家忠誠

中文大學今日（2日）舉行入學典禮，提前於明年1月離任的校長段崇智致辭時指，希望新生延續大學逾60年對卓越學術成就的追求，和矢志服務社會的優良傳統，並寄語學生在校園內外均「有責任去建構一個公平、包容的社群」，應要謹言慎行，反思能否做到互相尊重和接納。又指。他亦表明，學生「有責任熱愛國家，熱愛世界」，鼓勵學生踴躍參加大學升旗禮，培養對國家的忠誠和歸屬感。



中文大學今日（2日）舉行入學典禮，提前於來年1月離任的校長段崇智致辭時，冀新生可以謹言慎行，又指學生在校園內外均「有責任去建構一個公平、包容的社群」。（中大提供圖片）

有責任推己及人 建構公平、包容社群

段崇智於入學典禮的演辭分作四部分，首先講述中大鑽禧校慶活動於今年6月份結束後，標誌大學踏入新發展階段。他稱，期望新生「努力延續大學逾一甲子對卓越學術成就的追求和矢志服務社會的優良傳統。」而科技日新月異下，新生可一直保持好奇心探索新領域，並緊記學無止境。

段崇智其後說，新生有責任努力學習、訂下遠大目標之外，也要好好照顧自己，往後便有責任推己及人。他續指，中大是珍視多元文化、敢於創新的地方，並寄語學生：「一言一行都細心及謹慎思考，會對他人有怎樣的影響 ? 是否有做到互相尊重，互相接納 ? 無論在校園內外，你們都有責任去建構一個公平、包容的社群，因為只有懂得彼此欣賞每個人的獨特性，人與人才可以共同合作，為社會作出貢獻， 為社會帶來正面影響。」

稱學生有責任熱愛國家、熱愛世界

崇智又指，學生有責任熱愛國家，熱愛世界；而中大的通識教育課程將會引導學生深入了解香港在國家憲法下的角色和地位， 以及維護國家安全的重要性。段崇智說，「我鼓勵你們踴躍參加大學舉行的升旗禮，培養對國家的忠誠和歸屬感。」

而如何對世界負責任，他則引用一句說話：「我們不是從前人手上繼承地球上的一切，而是向我們的下一代借回來的。」提到每個人都有保護地球的責任，因為每個行動，都可以對環境產生深遠的影響。

段崇智最後提醒新生銘記中大校訓「博文約禮」，指中大教育不止課堂知識，亦注重學生成長。期望新生不斷提升個人修為、豐富自我，成為「堅守誠信、樂行仁愛、力臻己任」的人。

「衷心希望你們緊記，知識是神聖而莊嚴的，也是人生最大的財富，但若用之不當，可能會損人自傷，你們必須把知識運用得宜，方能為自己和他人帶來益處。」

中大今日的入學典禮於邵逸夫堂舉行。（中大提供圖片）

逾100名嘉賓出席升旗儀式 麥美娟有到場

中大今日先於升旗典禮旗台舉行升旗儀式，該儀式由中大11名學生組成的國旗護衛隊負責，標誌新學期展開。而儀式有超過100位嘉賓出席，而除校長段崇智外，也包括民政及青年事務局局長麥美娟、大學校董會成員、大學管理層、書院及學院代表，以及教職員、學生和校友。

段崇智於今年一月初請辭，提早兩年離任，任期到來年一月屆滿。他解釋，請辭是考慮到大學條例修訂後，中大落實新的校董會架構，是中大物色新校長的「合適時機」。他又曾在校刊《走進中大》撰文，稱非常榮幸可以服務中大，感謝中大過往六年的信任和支持。未來一年的任期，會盡力確保大學的管理、運作能順利過渡，支持新校長接任；並實現《中大2025》策略計劃的目標。