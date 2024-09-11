香港工程師學會列物業管理業監管局第11個「認可專業團體」

物業管理業監管局今天（11日）公布香港工程師學會成為監管局第11個「認可專業團體」，顯示物管業發牌制度獲不同專業組織支持認受，而監管局會致力與各認可專業團體緊密協作，推動香港物管業持續向前，健康發展。



物業管理業監管局主席黃江天博士（左五）、行政總裁蕭如彬先生（右三）與香港工程師學會會長馬紹祥（右四）

心物業管理業發牌制度下的「認可專業團體」名單加入香港工程師學會的8個專業界別（包括建造；屋宇裝；控制、自動化及儀器儀表；電子；能源；消防；機械和結構）的資深會員和正會員會籍，有關會籍均可符合監管局發出物管人（第1級）牌照有關專業資格的準則。

監管局主席黃江天表示，歡迎工程師學會提出成為監管局「認可專業團體」的認可申請並成功獲批認可資格。他指工程師學會歷史悠久，專業地位毋庸置疑，期盼今後與學會攜手緊密合作，就發牌規管、制定守則及鼓勵業界持續進修各方面共同努力，提升香港物管業地位及服務專業水平。