颱風摩羯｜將軍澳海濱沙包水馬嚴陣以待 街坊打卡賞浪：風力稍弱
撰文：歐陽德浩
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【颱風／天文台／天氣消息／打風／摩羯／3號風球／8號風球／熱帶氣旋】超強颱風摩羯吹襲華南沿岸，天文台由昨日（5日）傍晚起改發8號東北烈風或暴風信號。不過仍無礙街坊今早（6日）到將軍澳海濱公園跑步、放狗及感受颱風的威力。有退休人士認為風力稍弱，「不嬲唔敢出嚟，今朝見到冇風先出嚟。」
此外，2018年超強颱風山竹襲港期間，將軍澳海濱有堤坊和岸邊設施被沖毁。當局已在公園入口，擺放沙包及水馬陣，做好防風防浸的措施。
超強颱風摩羯掠港，當局已在將軍澳海濱公園入口，擺放沙包及水馬陣，嚴陣以待，做好防風防浸的措施。而早上約9時，海濱長廊已有約10名街坊似乎無懼風雨，悠閒散步或放狗，順道感受颱風的威力。
街坊打卡賞浪：今朝見到冇風先出嚟
其中已退休的梁先生便在海濱長廊欣賞海浪拍打岸邊的場景，並將影片分享至街坊群組。他稱，過去每逢颱風襲港或紅雨黑雨，都不敢外出，但有見摩羯的風力較弱，便首次在8號風球生效期間追風。「不嬲唔敢出嚟，今朝見到冇風先出嚟。」
梁先生又指，前往海濱的沿途目睹地上滿布樹枝，相信昨夜的風力較強。被問到會否擔心安全，他說：「行半個鐘就返去，呢度冇乜樹所以敢行，如果有樹唔敢行，驚棵樹冧落嚟。」
山竹襲港期間將軍澳海濱堤坊被沖毁
翻查資料，2018年超強颱風山竹襲港期間，將軍澳海濱是重災區之一，堤坊和岸邊設施被沖毁，其後海邊原來的鐵欄則改建成混凝土防波堤。
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