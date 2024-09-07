以老護老｜170 外傭獲嘉許　有僱主：太太靠佢照顧、冇咗佢唔得

近年照顧者中「以老護老」的情況愈趨普遍，有長者原本獨力照顧老伴，聘請了外傭協助照顧太太，生活變得輕鬆了。謝先生三年前聘請菲傭Carla照顧太太，謝先生表示Carla對太太無微不至，直言「而家冇咗佢咩都唔得，咩都靠晒佢。」



明愛安老服務今（7日）舉行全港優秀外傭及友善僱主嘉許禮暨護老者感謝週啟動禮，有約170名外傭及約360名僱主獲得嘉許，部分外傭及僱主齊齊出席，又玩小遊戲一同享樂。



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Carla表示，平時主要協助謝太外出，例如陪她覆診，扶她上上落落。（黃浩謙攝）

Carla 是其中一位獲嘉許的菲傭，她來港接近22年，三年前受聘於謝家。謝太有高血壓和糖尿，原本由謝先生獨力照顧，如今多了Carla 協助、令他輕鬆很多。Carla表示，平時主要協助謝太外出，例如陪她覆診，扶她上上落落。謝先生形容Carla誠實又細心，平時「上車落車、搭𨋢都會睇住佢」，太陽猛烈時又自覺為他們撐傘。謝先生直言，「而家冇咗佢咩都唔得，咩都靠晒佢」，有Carla照顧太太後，多了時間自己上網、看股票。

Carla亦表示自己亦同樣受照顧，有自己的房間之餘，笑言經常被寵愛。她說謝先生經常說笑逗樂大家，因此生活很有趣，形容他「是我認識中最好、最溫柔的男人。」

林婆婆和丈夫也是「以老護老」，她表示子女很少回家，兩年前聘請印傭Isana Wati，就是因為「想幫輕自己」，現在有Isana煮飯、協助丈夫洗澡、陪他夜晚去洗手間，她自己不用操勞。婆婆又說，給予Isana很多自由度之餘，自己亦更自由，「冇乜管佢，我有自己去玩，佢（Isana）有佢同先生玩。」她指現在會自己外出做運動，Isana亦會陪丈夫落樓做運動和散步。

Isana形容指，婆婆公公如同自己的媽媽、爸爸，三人又會一起吃飯。林婆婆說，「用得佢就當佢一家人」，Isana來了一個幾月後，就邀請她一起吃飯，「出來見下公公一齊食。」

明愛安老服務於2010年起推行「家加樂傭融」計劃，透過開辦互助小組等，促進外傭與僱主之間的溝通，希望締造「居家安老」的環境。