馬季開鑼｜忠實擁躉近乎年年入場　馬迷：經濟下滑仍有遊客撐場

馬季今日（8日）開鑼，沙田馬場一共舉行10場賽事。有多年馬迷稱1979年彭福公園啟用至今近乎每年馬季開鑼均有到場，自言是「忠實擁躉」。他又認為，即使經濟下滑影響投注，但留意到近年也有不少內地客會到場支持。有內地生則說，今日不會投注，但認為賽馬是香港的特色，特意入場感受氣氛。



馬季今日（8日）開鑼，沙田馬場一共舉行10場賽事。（盧翊銘攝）

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與太太一同入場的方生說，自1979年沙田馬場啟用後，便連年到場支持。（周令知攝）

與太太一同入場的方生表示，打從1979年沙田馬場開幕便每年到場支持，「呢個係香港嘅盛事！香港人嘅光榮嚟！」

自言是「忠實擁躉」的他說，近年經濟下滑的確有影響投注金額，連帶自己都有減少，但留意到近年也有不少內地客會到場支持，「（遊客）一陣間就湧晒嚟㗎啦！」

問到今日有何目標，方生就指，打算花費一、兩千元投注，又謂「唔好大貪，小賭就怡情，大家身體健康。」

60多歲的劉先生則指，預計今日十場賽事也會作投注，料將投注數千元，倘若贏錢，也會再加大投注額。提到上個馬季投注額有下跌，他則說每年也保持相約投注額，並無減少投注。

馬季今日（8日）開鑼，沙田馬場一共舉行10場賽事，今早大批市民入場。（盧翊銘攝）

向先生表示，內地的賽馬多是精英階層才能參與，並非像香港般大眾化，認為賽馬是香港的特色，現場氣氛亦十分好。（郭梓謙攝）

中國內地留學生向先生今日特意到場觀摩，並不打算投注。他表示，內地的賽馬多是精英階層才能參與，並非像香港般大眾化，認為賽馬是香港的特色，又大讚現場氣氛十分好。

來自德國的學生Fiona同樣說今日不會投注，又指到場主要是因為她在家鄉有學習騎馬，也甚為喜愛動物，特意跟同學來參觀馬場。

馬季今日（8日）開鑼，沙田馬場一共舉行10場賽事。（盧翊銘攝）

馬季今日（8日）開鑼，沙田馬場一共舉行10場賽事。（周令知攝）

行政長官李家超，今早聯同馬會主席利子厚、副主席廖長江、行政總裁廖家柏等出席開幕儀式。李家超其後為香港特區行政長官盃頒獎，該場賽事由潘頓策騎的嘉應高昇奪魁，其次則為美麗第一（巴度）、八駿巨昇（鍾易禮）、人和家興（董明朗）。

馬季開鑼，特首李家超也有出席今早的開鑼儀式。（盧翊銘攝）