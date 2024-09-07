過渡性房屋樂善村首期完成入伙　何永賢入村與居民提早迎中秋

過渡性房屋項目大埔黃魚村「樂善村」今年4月陸續入伙，「樂善村」今日舉行賀中秋節活動，房屋局局長何永賢、會德豐地產主席梁志堅等嘉賓到場，與居民進行各項活動，互動交流。第一期已完成入伙，第二期完成執修及優化環境工程後會陸續入伙。



房屋局局長何永賢（右六)與一眾嘉賓與居民在「樂善村」步行橋合照。（樂善堂提供圖片）

「樂善村」用地由會德豐地產以象徵式租借，重新規劃閒置農地改建而成，共提供1,236個住宅單位，為目前大埔區內最大規模的過渡性房屋項目。以使用年期至少8年來計算，預期可惠及10,000名居民，為正輪候公屋及居住環境惡劣的基層市民提供可負擔的適切房屋。

會德豐地產主席梁志堅（前左一）及房屋局局長何永賢（後右一)與嘉賓及居民一同為步行橋上色。（樂善堂提供圖片）

為優化居民的生活配套，樂善堂與該堂社企一同推出團購生活用品的服務，每月定期為家庭購買米、麵食、油、罐頭等食品及乾糧，以及飲品、廚房及清潔用品等，並運送到村內分派予居民。社企亦會聘請樂善村居民擔任兼職分貨員，方便居民領取，而長者及行動不便的住戶，亦會有居民義工代為送到住戶家中，一方面增加村內居民的就業機會，提高入息，另一方面加強鄰舍之間的互助精神，讓他們可以守望相助。

適逢國慶75周年及中秋節將至，樂善堂常務總理會捐助了由樂善堂社企出品的精美月餅於活動上派發給「樂善村」各戶居民，共渡國慶及中秋。

(左三起)房屋局副局長戴尚誠、會德豐地產主席梁志堅、房屋局局長何永賢、九龍樂善堂主席莫文韜、九龍樂善堂前主席李聖根、會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀等嘉賓出席「樂善村」中秋節活動。（樂善堂提供圖片）

梁志堅表示，深明社會對住房迫切的需求，故此善用既有資源，與各界合作，改善基層家庭居住環境。除了為千個家庭提供溫馨住所作為中途站，會德豐地產亦希望透過社區活動，如畫作班、節慶活動等，鼓勵居民更多互動溝通，打造更和諧共融的社區。

會德豐地產主席梁志堅（後左三）、房屋局局長何永賢（後左四）、會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（前右一)和「樂善村」居民一同製作中秋節燈籠。（樂善堂提供圖片）

樂善堂主席莫文韜表示，樂善堂由2017年開始，在房屋局推動下，開展全港首個過渡性房屋計劃「樂屋」，協助解決基層家庭短期住屋需要，感謝房屋局資助、會德豐地產捐出土地支持「樂善村」，亦多謝前主席李聖根捐款500萬元支持裝設冷氣及熱水爐，以及中電捐款247萬元支援單位硬件設備。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（左一)、會德豐地產主席梁志堅（左二）及房屋局局長何永賢（左七)與嘉賓派發月餅予「樂善村」居民。（樂善堂提供圖片）

「樂善村」在興建時以換土工程防止打樁而成的噪音污染，而且項目採用組裝合成建築法興建，將原先位於南昌街的組裝合成過渡屋模件拆裝，並重新組裝而成的過渡屋項目，為全港首個「拆裝重組」項目，不但縮短施工時間，也令工程更環保。

「樂善村」提供多種戶型選擇，包括1至2人、3至5人及無障礙單位，同時劃分多個小區作為公共空間及社區客廳。由會德豐地產設計及配置傢俱的社區客廳已正式啟用，配合多元化的社區活動，包括藝術活動、健康工作坊，促進社區內的互動。在本年年底，還計劃舉行就業講座，提供就業支援，協助有需要的一群融入社會。在運輸署的支持下，村口特設小巴站，方便居民出入，加強與市區連接。