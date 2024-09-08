舒適堡結業｜灣仔店改名Healthy日內重開　會員今上門欲取消會籍

舒適堡（Physical）連鎖健身中心上周五（6日）突然宣布全線「暫時結業」，昨日（7日）曾發聲明指，位於灣仔京城大廈的分店，有新投資者加入，將會改名「Healthy」並日內重開。有到會員今日（8日）即到場了解，指從網上得知灣仔店「重開」，打算到場取消會籍卻「摸門釘」。她指今次事件，令她對日後使用預繳式服務有憂慮。



舒適堡灣仔分店今日重門深鎖，升降機亦繼續不停相關樓層。大廈保安員表示，今日都有不少會員打算到上址，暫未有收到舒適堡重開消息。



舒適堡（Physical）位於灣仔京城大廈的分店今日仍重門深鎖，關海貼了一張告示，呼籲顧客盡快聯絡海關。（廖雁雄攝）

數月前被遊說簽10年新約 會員：打擊預繳式消費信心

舒適堡會員錢小姐得悉消息後，特地從東區到灣仔分店，無奈「摸門釘」。她表示，本有一張2025年到期的合約，但數個月前舒適堡職員遊說她提早續新約，以「優惠價」9,800元續10年會籍，豈料數個月後即結業，「而家最大損失都係錢。」

她表示，即使舒適堡真的能在新投資者注資下重新營運，也只想完成原本到2025年的舊約，「新約就唔想繼續喇。」她指這是她人生首次遭遇類似事件，坦言大大打擊了其消費信心，「唔只係健身，所有咁樣嘅預繳式消費都係。」

不願出鏡的錢小姐本有一張2025年到期的會籍，但數個月前舒適堡職員遊說她提早續了10年新約。（郭梓謙攝）

有會員上周三才被扣數

另一會員蘇先生今日行經該店，他十多年前成為會員，但最近一次到舒適堡已是半年前，過去更有10個月沒有去過舒適堡。他說最近已轉去至其他24小時健身室，「嗰陣時畀好似5、6000蚊，跟住每個月99蚊。」

蘇先生指，今日是從網上知道灣仔店「重開消息」，他曾經致電熱線但無人接聽才選擇到場確認。他在上周三（4日）有被扣數，故打算即場取消會員，「因為驚佢不停咁扣帳。」可惜分店未有開業。

他認為舒適堡結業預計之內，身邊健身圈子都有傳出相關消息。對比舒適堡，他指現時坊間的健身室24小時開放，又不會向會員「Hard Sell（硬銷）」，故今次結業實際影響相當有限。至於有否「白武士」救場，他相信附近有同業競爭，加上新投資未必願意承包舊會員資格、優惠下，情況難以斷言。