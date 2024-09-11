舒適堡｜女苦主合約2037年生效合理？　大律師：要證明有不合理

舒適堡Physical早前突然宣布「暫時結業」，消委會截至昨日共收到1,725宗投訴，涉款近6,000萬元，最高個案涉186萬元，女投訴人被游說簽下兩張合約，分別於2026年及2037年生效，總幹事黃鳳嫺直斥「離譜」。



根據《不合情理合約條例》，法庭可裁定消費者毋須強制執行「不合情理合約」。到底13年後才生效的合約是否法律上的「不合情理」？大律師陸偉雄表示，法庭會考慮簽約時，消費者是否知悉合約內容、有否受不公平銷售手法誤導等，坦言若當中沒有不妥，你情我願知悉13年後生效則「與人無尤」。



舒適堡9月6日宣布暫時結業，有指灣仔分店易名Healthy在9月10日重開，不過現場所見，仍然沒有變化，未能前往有關樓層。（盧翊銘攝）

消委會總幹事黃鳳嫺今日（11日）在商台《在晴朗的一天出發》中透露，舒適堡結業事件中，涉款最高達186萬的個案投訴人，早於2016年簽了十年合約，近期簽了兩張合約，一張在2026年生效，為期十年，另一張2037年生效，為期3年。她直斥合約13年後才生效十分「離譜」，「2037年使唔使咁早（續約）？」。

大律師陸偉雄。（資料圖片／羅君豪攝）

大律師指要證明是否有不合情節

根據香港法律第458章 《不合情理合約條例》，保障消費者法律權益，但條例未有具體訂明何謂「不合情理」合約，謹列出法庭可考慮的事項。

大律師陸偉雄解釋，若法庭裁定一張合約屬不合情理，可判消費者毋須強制執行該合約，或只毋須執行不合情理的部分。

但到底13年後才生效的合約是否「不合情理」？陸偉雄表示，法庭主要會考慮數個因素，首先是消費者與另一方之間議價地位的相對實力，他舉例指，假如情況發生在校長及學生，則屬不對等的地位，但在健身室場景，較難有此情況。

第二個法庭考慮因素是，消費者是否知悉合約內容，例如訂明提供的服務、合約年期等。另一因素是服務銷售者在簽約時有否不公平手法，「呃、取巧、疲勞轟炸」等，若簽約時有相關情節，亦可推翻。

▼9月10日 舒適堡灣仔分店無重開▼



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陸偉雄：若簽約時知悉合約2037年生效 與人無猶

過往曾有消費者投訴，在健身室中被教練以「瘦猛猛」、做錯動作為由推銷，當中是否屬不良公平手法或「相對實力」，陸偉雄認為「未夠嚴重」，他指出，如涉及疲勞轟炸、「唔簽唔準走」等情況，才屬不公平手法，至於在推銷下「唔好意思Say No」而簽約，難以成為法庭考慮的情況。

2037年生效合約距離現時尚有13年是否合理？他坦言，在你情我願的情況下，「如果佢一早知，無俾人誤導，咁與人無尤㗎喎」，他又強調條例不是讓消費者「事後孔明」、在健身室結業後推翻合約之用。

▼9月8日 舒適堡會員到灣仔分店了解重開但摸門釘▼



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促政府儘快就強制冷靜期立法

就個案能否透過冷靜期解決，陸偉雄表示，本港未有就強制冷靜期立法，現時市面上常見的7日冷靜期，僅部分公司的決定。他又認為，涉及健身室、美容院的爭議時有發生，今次更涉及舒適堡這麼大的品牌，有過千宗投訴，認為當局應與並進，儘快為冷靜期立法，保障消費者權益。

▼9月6日 舒適堡健身中心宣布即日起暫時全線結業▼

