舒適堡｜灣仔店拆招牌　疑Healthy職員稱新店收舊客　未定開張日

舒適堡突然「暫時全線結業」，兩名董事涉違反商品說明條例被海關拘捕，暫時獲准保釋。舒適堡早前稱，位於灣仔京城大廈分店，會以「Healthy」品牌營業，記者下午到該分店視察，發現有職員已拆走地下廣告燈箱招牌，有聲稱「Healthy」職員稱，健身室將會裝修，不過未有透露開業日子。



記者留意到分店樓層設有易拉架，聲明為舒適堡客戶免供提供餘下所有健身卡私人教練課堂及美容療程服務，又指舒適堡所有財務或合約糾紛一概與其公司無關。



海關指舒適堡結業前仍然推銷服務，有大律師分析，若「Healthy」成功開業，即反映舒適堡一早知悉未能繼續經營，需要尋求白武士注資，更有力助證公司董事涉違反《商品說條例》及甚或欺詐罪。



舒適堡宣布結業後，警方今晨（11日）拘捕兩名董事後，記者下午到舒適堡灣仔店視察時，發現已開始裝修。（香港01記者攝）

舒適堡宣布結業後，警方今晨（11日）拘捕兩名董事後，記者下午到舒適堡灣仔店視察時，發現已開始裝修。（香港01記者攝）

店面設易拉架 為買健身私人教練、美容等會員提供免費服務

記者今午到位於灣仔京城大廈的舒適堡分店視察，有工人拆卸舒適堡廣告燈箱招牌，不過，未有更換新招牌。升降機仍然未能通往所在的樓層。

有自稱「Healthy」職員向記者表示，灣仔店將以Healthy的名義重開，惟未有確實日期。該職員亦指，與舒適堡有合約的顧客，可在Healthy開幕後使用其設施，惟是否接受所有合約的會員等細節則未有定案。

記者留意到分店樓層設有易拉架，聲明為舒適堡客戶免供提供餘下所有健身卡私人教練課堂及美容療程服務，又指舒適堡所有財務或合約糾紛一概與其公司無關。

有工人拆卸舒適堡灣仔店的廣告。（香港01記者攝）

大律師：若Healthy接手開業 更大機會助證舒適堡涉欺詐

假如舒適堡成功以Healthy名義重開，舒適堡可否洗脫欺詐嫌隙?大律師陸偉雄認為，反而為檢控提供更多證據。他解釋，若舒適堡早已知悉財政狀況未能持續經營，「明知冇人買」，或尋找白武士期間，均不應繼續招收新會員，或要求現有會員續會，否則便觸犯《商品說明條例》中「不當接受付款」，甚或欺詐罪。

陸偉雄表示，假如Healthy很早便與舒適堡討論賣盤，例如決定舒適堡何時結業、Healthy會接管舊客，則為檢控提供「更好證據」，因舒適堡作為有30多年歷史的健身室，與Healthy在消費者心中地位大有不同，「都唔知間Health係咪真係healthy」，消費者亦無從得知Healthy能否繼續營運。

他續指，即使舊客的會籍可以「復活」，Healthy若不能聘回舊有教練，及維持舒適堡以往分店數量，亦意味舒適堡無法按合約提供服務，同樣有干犯上述兩罪的嫌疑。

陸偉雄又坦言，舒適堡與Healthy較早前的聲明，「得四行字」，無法回應消費者的疑問，期望兩間公司儘快交代更接管安排。