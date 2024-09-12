舒適堡｜美容業界：有安全網轉介消費者　觀察會否重開才啟動機制

舒適堡結業，除涉及多宗健身合約個案，亦涵蓋一批美容服務合約。香港美容業總會創會主席葉世雄今早（12日）指，業界有「美容消費安全網」可讓消費者轉至其他中心接受療程，然而總會一直收到舒適堡聯絡稱會重開，故總會尚未啟動機制；他又稱「安全網」可隨時啟動，現時問題在於舒適堡會否重開。



昨日消委會總幹事黃鳳嫺曾交代，就事件收到最大額的美容投訴涉款60萬元，包括一張涉及價值30萬、單月需做21次的療程。他指，除了不可能一個月內重複有關療程，其索價亦貴市面3倍，認為療程並不合理，存在可能性亦不高。



▼9月10日 被傳重開的舒適堡灣仔分店未有營業▼



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葉世雄於港台《千禧年代》表示，美容業界自08年起已有「美容消費安全網」，當時曾為金融海嘯後多間美容院倒閉、數以千計的客人善後轉介，今次舒適堡事件而非「最誇張」。他提到總會尚未啟動「安全網」，其主因是轉介涉及文件轉移、客人磨合，過程上繁複；而舒適堡實際上一直有向總會匯報稱會盡快重開，並無條件提供合約服務。故總會決定再觀察一段時間，「如果最後好快開返，最後撲嚟撲去得個吉。」

他續稱，現時最理想情況是，接手的新投資者或新公司重開後，可承諾療程合約繼續生效，因為若然無法重開，無論涉事董事有無被定罪，對消費者而言都沒有任何好處。至於應該何時啟動「安全網」，他就稱「隨時可啟動」，又指現時問題在於舒適堡會否重開，與現時案件進展並無關係。

海關及警方昨日（11日）交代，已拘捕舒適堡兩名董事，其中一名董事由海關帶走。（廖雁雄攝）

葉世雄交代，業界現時多少已受影響，「本來市道已經差，通常有case（個案），關邊間事都好，消費者都會「𥹉」（懦）啲，多啲顧慮，都要多少少時間回復返。」

至於坊間重提要為健身、美容合約設法定冷靜期，葉世雄表示支持，又指現時已有美容院自設冷靜期，現時甚至是更成熟的時間推動。

舒適堡宣布結業後，警方今晨（11日）拘捕兩名董事後，記者下午到舒適堡灣仔店視察時，發現已開始裝修。（香港01記者攝）

消委會昨稱有美容合約一個月要做21次 葉世雄：存在可能性不高

就著昨日消委會總幹事黃鳳嫺曾交代，收到最大額的舒適堡美容投訴涉款60萬元，包括一張涉及價值30萬、單月需做21次的療程。葉世雄說，翻查舒適堡Facebook發現，類似合約應為一項名為「HIFU高能量聚焦超聲波」的療程，而舒適堡的體驗價為450元，定價則為5,000元一次，與坊間相若，即使原價販賣亦只是10.5萬。此外有關療程只能每月進行一次，其索價亦貴市面3倍，故認為療程並不合理，存在可能性亦不高。

▼9月8日 舒適堡會員到灣仔分店了解重開但摸門釘▼



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鄧家彪：約600人已到勞工處登記 員工期望以破欠基金解決欠薪

協助舒適堡僱員追薪的立法會議員鄧家彪於同一節目指，據他了解全數740名員工中，已有近600人到勞工處登記。他稱，舒適堡以通告向全港宣布有投資者，但現時愈見不樂觀，希望當局可以調查公司財政紀錄，到底是真的經營困難令戶口無錢支薪，抑或曾轉走存款，畢竟結業前，舒適堡仍然推銷簽約，相信涉大額現金量，當中已可用作支薪。

他又提到，按現行公司結業程序，主要持有人需優先支付稅收、差餉等政府收入，而員工薪金則有設指定數目為8,000元，其餘則需與其他債權人；故現時員工期望可以破欠基金處理拖欠薪金。鄧家彪又說，現時需要重提「冷靜期」立法。