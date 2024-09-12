伊院醫療事件｜專科醫生指血管造影機如眼睛　壞機礙追蹤生理膠水

一名患有小腦動靜脈畸形的66歲男病人，本月9日在伊利沙伯醫院進行栓塞治療手術期間，因血管造影機異常，手術要停止。及後醫生透過血管造影機掃描其腦內血管情況，發現有生物膠水出現在其腦內其他血管，其小腦血管亦有出血情況。這位男病人目前在加護病房留醫，情況危殆。



腦神經外科專科醫生方道生指，動靜脈畸形是一個異常系統，血液由動脈流向異常血管、再流向靜脈，栓塞治療手術會透過以一些堵塞物堵塞部份異常血管以減輕病症，生物膠水是其中一種堵塞物料。



腦神經外科專科醫生黃秉康則提到，血管造影機在手術期間會實時顯示生物膠水的位置，所以做這種手術，最危險是血管造影機失靈的當下無人發現，導致醫生有機會誤以為自己看到實時畫面，令膠水去到其他地方，如堵塞在靜脈，便會有機會引致血管出血。



一名患有小腦動靜脈畸形的66歲男病人本月9日在伊利沙伯醫院進行栓塞治療手術期間，血管造影機的屏幕出現異常，手術因此停止。（資料圖片）

腦神經外科專科醫生方道生指，動靜脈畸形即一個異常系統，血液由動脈流向異常血管、再流向靜脈，栓塞治療手術作為一種介入治療，是透過一些堵塞物堵塞部份異常血管以減輕病症，生物膠水屬較新的物料。

畸形血管手術千變萬化 若膠水流至靜脈才凝固恐出血

他形容，畸形血管可以千變萬化，每個病人的狀況也不一樣，血管造影機如同眼晴，令醫生看到血管內的情況，再根據血管的流向、速度，調較合適濃度的膠水注射入血管，當膠水在目標位置凝固，即可堵塞畸形血管。

方道生續指，這個過程並不容易，若然膠水濃度太高，有機會未抵達目標位置已凝固，可能會堵塞正常的血管；若然濃度太低，則有機會在目標位置未及凝固，至靜脈位置才凝固，同樣可能導致堵塞靜脈，甚或引致血管出血。

看不到血管內情況 停止手術是正確決定

就伊利沙伯醫院這次事件，方道生指醫管局發稿中所提及的病人腦內其他血管有生物膠水、小腦血管有出血情況，並非這種手術罕見的併發症。不過，事發時的實際情況是怎樣，目前仍未能掌握，尚待專家研究及查明。

提到涉事的血管造影機自2004年起安裝在伊利沙伯醫院，方道生指意味這部是「成年」機器，偶然出問題、需要重新啟動（reboot）亦不罕見，也表示可以想像血管造影機失靈的時間點，或會令醫生「進退都有問題」，但他指出，當醫生在手術期間看不到血管內的情況，停止手術是正確決定。

醫管局發稿提到，病人腦內其他血管有生物膠水、小腦血管有出血情況。（資料圖片／羅君豪攝）

儀器失靈或令醫生誤以為看到實時畫面

腦神經外科專科醫生黃秉康則指，血管造影機在手術期間會實時顯示生物膠水的位置，所以做這種手術，最危險是血管造影機失靈的當下無人發現，導致醫生有機會誤以為自己看到實時畫面，令膠水去到其他地方，如堵塞在靜脈，便會有機會引致血管出血。

他續指，若然做手術時遇到血管造影機失靈，他首先會停止注射膠水，嘗試重新啟動血管造影機，「因為膠水留係導管，對身體係無影響。」倘若血管造影機無法重啟，則應在安全情況下為病人移除導管，停止手術。